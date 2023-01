Charles Leclerc a C’è Posta per Te: la commovente sorpresa di Eleonora a Giulio (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 19

In attesa dell’inizio del Mondiale di F1, Charles Leclerc ha aperto la puntata del 14 gennaio di C’e Posta per Te su Canale 5. L’entrata del pilota della Ferrari è stata accolta da un filmato celebrativo della sua carriera: “Grazie per i complimenti, grazie mille. È la mia passione. Ho iniziato a 3 anni. Ora sono un po’ di anni. Mai avuto ansia e paura quando ho gareggiato. Solo il piacere di guidare”, ha detto Leclerc prima del suo ingresso.

La storia è quella di Giulio ed Eleonora, due ragazzi che si amano ma che devono condividere il dramma della giovane, 23 anni, che tre anni fa ha scoperto di avere la sclerosi multipla. La loro storia d’amore non si è certo interrotta, ma i due si amano come e più di prima e Giulio è lì al fianco di Eleonora progettando una vita insieme. Unico momento di svago per lui, la Formula 1, della quale è un grande appassionato, soprattutto di Charles Leclerc, che a quel punto entra in studio e gli fa una sorpresa.

Leclerc ha quindi mostrato i regali per Giulio: “Allora questi sono i guanti che ho usato in questa stagione, e te li firmo. Ho portato un cappellino e una maglietta, e ne ho portate un paio anche per Eleonora così da guardare i Gran Premi vestita di Rosso. Poi altre due cose. Credo che uno devi vostri sogni era di andare a Disneyland Paris, vi ho preso due biglietti per andare insieme, e anche dei biglietti a/r per tornare a casa tua”.