Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano chiude al primo posto, Brindisi si conferma ai playoff

L’Olmpia Milano batte in rimonta la Dinamo Sassari mediante il punteggio di 79-67 nel match valevole per la trentesima ed ultima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 e chiude la regular season al primo posto in classifica. Successo anche per l’Happy Casa Brindisi, che spazza via Trieste con un netto e perentorio 92-70 e conquista l’accesso ai playoff.

OLIMPIA MILANO-SASSARI 79-67 (9-18, 23-16, 23-14, 24-19)

La compagine ospite si rende protagonista di una grande avvio di partita, incamerando in breve tempo un vantaggio di circa dieci punti. I ragazzi di Ettore Messina provano a reagire, ma non riescono a trovare la chiave di volta e chiudono il primo quarto sotto 8-18. Nel secondo quarto i padroni di casa cambiano decisamente marcia e prendono in mano le redini della partita, riuscendo anche a sorpassare momentaneamente gli avversari. Nonostante questo scatto del club lombardo, sono i sardi ad andare a riposo in vantaggio 32-34.

Nella ripresa l’Olimpia Milano riprende da dove aveva lasciato e passa avanti, ma la Dinamo Sassari rimane incollata e continua a dare battaglia. Punto dopo punto la squadra meneghina aumenta il proprio vantaggio, arrivando a dieci minuti dalla sirena sul 55-48. L’avvio dell’ultimo parziale da parte dei sardi è incoraggiante, ma a lungo andare Milano se ne va e vola verso la vittoria per 79-67, che vale il primo posto nella regular season.

BRINDISI- TRIESTE 92-70 (26-21, 25-19, 19-13, 22-17)

I padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore mettendo subito a referto un parziale di 5-0 che sorprende i rivali. Questi ultimi accusano il colpo e rischiano di sprofondare, ma all’improvviso hanno sussulto d’orgoglio e si rifanno sotto, terminando il primo quarto sotto di cinque punti (26-21). Il secondo parziale segue il copione del primo, con il club pugliese che continua a fare la partita dominando per ampi tratti del match, mentre i friulani provano a restare in scia senza grandi risultati. All’intervallo lo score recita 51-40.

Nella seconda frazione di gara Brindisi continua a dominare e, dopo un tentativo di rimonta di Trieste, torna sui suoi ritmi iniziale portando il proprio margine oltre i dieci punti. Il terzo quarto, dunque, si conclude sul 70-53. Nei dieci minuti finali della partita non c’è storia: i pugliesi dilagano e portano a casa una grande vittoria con il nettissimo score di 92-70, che consente loro di accedere ai playoff.