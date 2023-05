Wta Madrid 2023, polemiche dopo la finale del doppio femminile. Azarenka: “Non ho potuto salutare mio figlio”

Non si placano le polemiche relative al Mutua Madrid Open 2023, torneo che continua a far discutere fino all’ultimo giorno. Dopo il “torta-gate”, con le lamentele in merito alle torte di differenti dimensioni riservate ad Alcaraz e Sabalenka, e la frecciatina lanciata da Iga Swiatek per aver terminato il suo match all’una di notte, l’ultima polemica si è verifica al termine della finale di doppio femminile. Azarenka e Haddad Maia hanno sconfitto in due set Gauff e Pegula ma, diversamente da come accade di consueto, le due coppie non hanno avuto la possibilità di parlare in occasione della cerimonia di premiazione.

Sono stati infatti consegnati loro i rispettivi trofei, ma nessun microfono né discorso. Qualcuno sostiene che ciò possa esser stato determinato proprio dal timore che Azarenka, tra le giocatrici che il giorno prima aveva criticato il torneo per la questione della torta, potesse rincarare la dose. Proprio la bielorussa, sul suo profilo Twitter, ha espresso la sua amarezza per come sono andate le cose: “Difficile spiegare a Leo che la mamma non può salutarlo alla cerimonia del trofeo“.