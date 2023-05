Basket, Serie A1 2022/2023: tutte le combinazioni playoff e salvezza

La regular season della Serie A1 2022/2023 di basket è giunta all’ultima giornata: ecco dunque tutte le combinazioni in chiave playoff e salvezza. Domenica 7 maggio, in contemporanea alle ore 18:00, si giocheranno tutte le partite dell’ultimo turno, con tantissimi verdetti ancora da assegnare. La corsa alla post season che assegnerà il titolo, infatti, è serratissima, così come lo è quello per evitare di retrocedere in Serie A2 insieme al Verona. Ecco quindi tutte le principali possibilità di classifica, come elencate dalla Lega basket, partendo dal presupposto che, per quanto riguarda la prima posizione, a pari punti sarà l’Olimpia Milano a precedere la Virtus Bologna.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

Basket, combinazioni playoff e salvezza Serie A1 2022/2023

ARRIVO A 36 PUNTI

3° Sassari

4° Tortona

ARRIVO A 34 PUNTI

4° Venezia

5° Sassari

ARRIVO A 32 PUNTI

5° Trento

6° Venezia

ARRIVO A 30 PUNTI

6° Trento

7° Brindisi

8° Brescia

oppure

6° Trento

7° Brescia

oppure

6° Trento

7° Brindisi

oppure

7° Brescia

8° Brindisi

ARRIVO A 28 PUNTI

7° Pesaro

8° Brindisi

9° Brescia

oppure

7° Brescia

8° Brindisi

oppure

8° Pesaro

9° Brescia

oppure

8° Brindisi

9° Pesaro

ARRIVO A 22 PUNTI

12° Trieste

13° Reggio Emilia

14° Scafati

15° Napoli

oppure

12° Trieste

13° Scafati

14° Napoli

oppure

13° Reggio Emilia

14° Trieste

15° Scafati

oppure

13° Trieste

14° Reggio Emilia

15° Napoli

oppure

13° Scafati

14° Reggio Emilia

15° Napoli

oppure

13° Scafati

14° Trieste

oppure

13° Trieste

14° Napoli

oppure

14° Reggio Emilia

15° Trieste

oppure

13° Scafati

14° Napoli

oppure

14° Reggio Emilia

15° Scafati

oppure

14° Reggio Emilia

15° Napoli

ARRIVO A 20 PUNTI

15° Verona

16° Reggio Emilia