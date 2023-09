Golf, Challenge Tour 2023: ad Almeria Andrea Pavan è secondo dopo lo spareggio

Si chiude tra i rimpianti la gara di Andrea Pavan al Challenge de España, il torneo del Challenge Tour disputato sul percorso del Club de Golf Playa Serena (par 70) ad Almeria in Spagna. L’italiano ha concluso la gara con 268 (69 64 67 68, -12) colpi alla pari con il nordirlandese Dermot McElroy (268 – 67 71 68 62) e con il dilettante francese Martin Couvra (268 – 67 70 66 65) ed è stato quest’ultimo a vincere lo spareggio a tre. Per il suo status Couvra ha ricevuto solo il trofeo, mentre si sono divisi primo e secondo premio Pavan e McElroy (33.750 euro per ciascuno su un montepremi di 250.000 euro). Alle loro spalle, con 269 (-11), ci sono lo svedese Kristoffer Broberg, lo spagnolo Lucas Vacarisas, l’inglese Jamie Rutherford e il transalpino Benjamin Hebert. Ottavo posto per Francesco Laporta (70 68 66 66) e Filippo Bergamaschi (69 69 65 67) con 270 (-10). Rimonta finale per Filippo Celli, che passa dal quarantunesimo al diciannovesimo posto con 273 (67 68 72 66, -7).