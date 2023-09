Germania, è addio con Flick: sollevato dall’incarico con effetto immediato

Clamoroso ribaltone in casa Germania. Dopo la netta sconfitta subita ieri in amichevole contro il Giappone per 4-1 si era parlato di un possibile allontanamento del commissario tecnico Hans-Dieter Flick e ora queste indiscrezioni sono state confermate direttamente dalla Federcalcio tedesca. Quest’ultima ha, infatti, annunciato di aver sollevato Flick dall’incarico di ct con effetto immediato: “L’assemblea degli azionisti e il consiglio di sorveglianza della DFB GmbH e Co. KG hanno deciso oggi, su proposta del presidente della DFB Bernd Neuendorf, di sollevare immediatamente dall’incarico l’allenatore della nazionale Hansi Flick e i due vice-allenatori Marcus Sorg e Danny Röhl effetto”. Contro la Francia in panchina ci sarà Rudi Voeller.

ℹ️ Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023