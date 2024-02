Sanremo 2024, seconda serata: chi canta? L’ordine di uscita e la lista completa

A Sanremo 2024 è già tempo di seconda serata. Sul palco dell’Ariston, dopo aver ascoltato tutte e 30 le canzoni nel corso della serata inaugurale di martedì, quest’oggi invece si esibiranno soltanto 15 dei cantanti in gara, mentre gli altri 15 saliranno sul palco giovedì sera. Ma avremo modo di vederli comunque sul palco, dato che presenteranno i loro colleghi. Di seguito l’ordine in cui si esibiranno gli artisti in questo mercoledì 8 febbraio, con anche i nomi di coloro che li presenteranno.

REGOLAMENTO SANREMO 2024

REGOLAMENTO FANTASANREMO

MONTEPREMI SANREMO 2024

COME FUNZIONA IL TELEVOTO DI SANREMO 2024

ORDINE DI USCITA SECONDA SERATA

1. Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” presentato da Ghali

2. Renga Nek – “Pazzo di te” presentati da La Sad

3. Alfa – “Vai!” presentato da Mr.Rain

4. Dargen D’Amico – “Onda alta” presentato da Diodato

5. Il Volo – “Capolavoro” presentati da Rose Villain

6. Gazzelle – “Tutto qui” presentato dai Bnkr44

7. Emma – “Apnea” presentata dai Santi Francesi

8. Mahmood – “Tuta gold” presentato da Alessandra Amoroso

9. BigMama – “La rabbia non ti basta” presentata da Il Tre

10. The Kolors – “Un ragazzo una ragazza” presentati da Angelina Mango

11. Geolier – “I p’ me, tu p’ te” presentato da Fiorella Mannoia

12. Loredana Berté – “Pazza” presentata da Sangiovanni

13. Annalisa – “Sinceramente” presentata da Maninni

14. Irama – “Tu no” presentato dai Ricchi e Poveri

15. Clara – “Diamanti grezzi” presentata dai Negramaro