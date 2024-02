Saarbrucken-Borussia Monchengladbach rinviata per maltempo: cosa succede con le scommesse

La partita Saarbrucken-Borussia Monchengladbach, valida per i quarti di finale della Coppa di Germania, è stata rinviata a causa del maltempo: ecco cosa succede con le scommesse. La partita non si è potuta giocare a causa della pioggia battente e delle condizioni atmosferiche estreme e così si dovrà trovare un’altra data per disputarla e completare il quadro delle semifinaliste.

Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: di conseguenza, la quota del match sarà nulla se la partita non verrà recuperata entro 72 ore, ovvero pari a 1, quindi con vincita uguale alla posta giocata, mentre verrà semplicemente cancellata da una multipla. Se invece si giocherà entro 72 ore, la scommessa sarà valida in modo regolare.