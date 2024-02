Santa Clara-Porto definitivamente interrotta per maltempo: ecco cosa succede con le scommesse

Santa Clara-Porto, sfida valida per la Coppa del Portogallo 2023/2024, è stata interrotta e poi definitivamente abbandonata al 30′ a causa del diluvio che si è abbattuto sullo stadio. Ma cosa succede con le scommesse? Lo scopriamo assieme di seguito. L’iniziale ipotesi di giocare domani la prosecuzione così come da regolamento portoghese è naufragata e dal momento che non si giocherà domani, a causa dei prossimi impegni di campionato, la partita sarà rinviata a data da destinarsi.

Non è cambiato il regolamento relativo alle scommesse: di conseguenza la quota del match sarà nulla se la partita non verrà recuperata entro 72 ore, ovvero pari a 1, quindi con vincita uguale alla posta giocata, mentre verrà semplicemente cancellata da una multipla. Le scommesse eventualmente chiuse su eventi della prima mezzora, come il numero minimo di calci d’angolo o quant’altro, saranno pagate.