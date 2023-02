Sanremo 2023, scaletta terza serata giovedì 9 febbraio: orario cantanti. A che ora finisce?

La scaletta completa della terza serata del Festival di Sanremo 2023: ecco tutte le anticipazioni e lo svolgimento della kermesse passo dopo passo di giovedì 9 febbraio. Dopo le prime due serate di spettacolo, questa volta si esibiranno tutti i ventotto artisti in gara, che verranno giudicati dalla giuria demoscopica e dal televoto. Vi proponiamo di seguito la scaletta completa con tutte le informazioni “tecniche” fornite dalla Rai, in modo tale da capire in che momento toccherà agli artisti o agli ospiti preferiti. La puntata dovrebbe finire poco dopo intorno alle ore 02:00 di notte. Oltre a tutti i concorrenti, ci sarà spazio anche per grandi ospiti come i Maneskin, Sangiovanni e Peppino di Capri, oltre al monologo di Paola Egonu e alla comedy di Alessandro Siani.

REGOLAMENTO SANREMO 2023

ORDINE DI USCITA CANTANTI SANREMO

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS

LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA

Paola e Chiara

Mara Sattei

Rosa Chemical

Gianluca Grignani

Levante

Tananai

Lazza

LDA

Madame

Ultimo

Elodie

Mr. Rain

Giorgia

Colla Zio

Marco Mengoni

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Olly

Anna Oxa

Articolo 31

Sethu

Shari

gIANMARIA

Modà

Will