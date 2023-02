Sanremo 2023, di cosa parlerà Paola Egonu nel suo discorso stasera? Le anticipazioni

Di cosa parlerà Paola Egonu nel suo discorso stasera al Festival di Sanremo 2023? Questa la domanda che si pongono molti curiosi, che non vedono l’ora di scoprire che temi tratterà la co-conduttrice della terza serata della kermesse sanremese. Egonu ha subito infiammato l’atmosfera in conferenza stampa, dichiarando che l’Italia è un paese razzista. Sempre in conferenza ha anticipato: “Nel monologo mi racconto, quindi ci sarà una parte dedicata al razzismo“. Come previsto, dunque, la pallavolista affronterà un argomento a lei molto caro come il razzismo, che nella sua esperienza in Italia l’ha spesso visto protagonista, purtroppo, spesso in qualità di vittima di insulti. Tuttavia non è detto che il razzismo sia l’unico tema del monologo di Paola, che probabilmente spazierà altrove toccando altre tematiche. Per scoprire con precisione cosa dirà, non resta che sintonizzarsi su Rai 1 e ascoltare le sue parole alle ore 23.45.

QUANTO GUADAGNA PAOLA EGONU A SANREMO?

EGONU: “ITALIA PAESE RAZZISTA”