Regolamento finale Sanremo 2023: come funziona, televoto e chi vota il vincitore

Tutto pronto per la finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, ecco il regolamento completo, come funziona, il televoto e chi vota il vincitore. Sabato 11 febbraio alle ore 20.40 su Rai 1 il Teatro Ariston ospiterà la finalissima della kermesse canora e verrà stilata la classifica finale. Presenta Amadeus, con lui Gianni Morandi e il ritorno di Chiara Ferragni. Andiamo allora a scoprire il regolamento dettagliato di questa serata conclusiva.

Nel corso della finale del Festival di Sanremo a votare sono la giuria Demoscopica di 300 persone selezionate; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il televoto. Sabato sera, per la finale, inizialmente sarà protagonista soltanto il televoto nella prima parte della serata, infatti gli artisti si esibiranno e verranno votati solo da casa. A quel punto sarà possibile stilare la classifica dei più votati, che ovviamente non sarà basata soltanto sui voti ricevuti al sabato, ma anche sulla precedente classifica che abbiamo conosciuto nelle prime quattro serate e che pian piano si è sempre modificata.

C’è una grossa novità: non andranno alla finalissima i primi tre artisti, ma da quest’anno i primi cinque: a questo punto, per quanto riguarda la modalità di voto, le posizioni per decretare il vincitore e la top-5 saranno votate da tutte e tre le componenti di voto, con peso 34% per televoto, 33% per la giuria demoscopica e 33% per quella dei giornalisti.