Highlights e gol Lazio-Atalanta 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 47

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Atalanta 0-2, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i nerazzurri spadroneggiano e vincono grazie ai gol di Zappacosta e Hojlund contro i biancocelesti ancora una volta senza i tre punti e ormai in un periodo di crisi. Orobici che dunque agganciano Milan e Roma in classifica e scavalcano proprio i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE