Montepremi Grande Fratello Vip 2023: quanto guadagna il vincitore? Soldi e cachet

Il montepremi, i soldi e le cifre del Grande Fratello Vip 2023. Ultima puntata del celebre reality show televisivo su Canale 5, che da sempre tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana. A condurre la finale di quest’edizione sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per quanto riguarda i soldi guadagnati dai concorrenti, solamente ci rimborsi settimanali che variano a seconda della persona. Per i cachet, invece, negli scorsi anni si sono toccate cifre anche superiori a decine di migliaia di euro.

TELEVOTO: ECCO COME SI VOTA

CHI SONO I FINALISTI

REGOLAMENTO FINALE: COME FUNZIONA

FINALE STASERA IN TV: CANALE E ORARIO

Quando guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2023?

Per chi conquista la vittoria è previsto un assegno da 100 mila euro, con il 50% che sarà devoluto in beneficenza. Uno dei sei finalisti, che sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà, e uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis (deciso dal televoto), si aggiudicherà dunque questa cifra. Inoltre, per i concorrenti dovrebbe essere previsto un rimborso settimanale che arriverebbe a toccare anche i 10 mila euro, e di almeno 1.000 euro.