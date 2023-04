Finale Grande Fratello Vip 7 stasera in tv: canale, orario, anticipazioni

Manca sempre meno al termine del Grande Fratello Vip 7, giunto alla finale e ormai prossimo a rivelare il vincitore. Lunedì 3 aprile dalle ore 21:20 (in prima serata su Canale 5, streaming su Mediaset Play) il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste arriva alla sua conclusione. Via al televoto finale di un’edizione molto lunga e intensa, che vedrà protagonista ben sei finalisti. In palio ci sono i consueti 100mila euro (la cui metà sarà devoluta in beneficenza), mentre a decretare il vincitore sarà il televoto. I sei concorrenti rimasti in gara sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e il vincitore del televoto tra Milena Miconi e Alberto De Pisis.