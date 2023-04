Grande Fratello Vip 2023, chi sono i sei finalisti scelti dal televoto

Chi sono i sei finalisti del Grande Fratello Vip 2023? La settima edizione del celebre reality show sta per volgere al termine e c’è grande curiosità per scoprire chi verrà incoronato come vincitore. Già sicuri della finale Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà. Il sesto finalista verrà infine deciso dal pubblico, chiamato a scegliere tramite il televoto uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Andiamo dunque a scoprire chi sono i finalisti della trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli, chi è?

È un’attrice di 31 anni, nata a Caracas, in Venezuela. È inoltre un’influencer e sul suo profilo Instagram ha 2,2 milioni di followers. Al momento è single.

Micol Incorvaia, chi è?

29 anni, di Pordenone. È la sorella di Clizia Incorvaia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. “Grazie mamma, io però avevo solo chiesto di essere bionda, non serviva farmi anche svampita” scrive sul suo profilo Instagram.

Sofia Giaele De Donà, chi è?

È un influencer e modella. Alta circa 180 cm, è sposata con Bradford Beck, amministratore delegato della società United Aeronautica.

Edoardo Tavassi, chi è?

38 anni, è il fratello di Guendalina Tavassi e di lavoro fa il videomaker. Romano, single, è alto 198 cm. Nel 2022 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Nikita Pelizon, chi è?

28 anni, è una modella ed influencer nata a Trieste. Ex di Matteo Diamante a Ex on the Beach, ha partecipato a Temptation Island nel 2018