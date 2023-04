Schio-Campobasso stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti di finale playoff Serie A1 femminile 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Schio-Campobasso, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Inizia la caccia all’ambito titolo, con questa serie che si giocherà in anticipo rispetto alle altre, così da permettere alle venete di poter rispettare anche il proprio impegno in Eurolega. La Famila Wuber ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, mentre le avversarie sono arrivate settime. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 4 aprile sul parquet del Palaromare.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streamingprevio abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Sportface.it vi terrà informati con i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.