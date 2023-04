Media inglesi: corsa a due tra Luis Enrique e Nagelsmann per la panchina del Chelsea

Il Chelsea ha contattato Luis Enrique e Julian Nagelsmann per affidare a uno dei due la guida tecnica della squadra dopo l’esonero di Graham Potter. Lo riporta l’edizione online del ‘Times’. L’ex ct della Spagna avrebbe dato la propria disponibilità immediata, mentre il tedesco, che ha appena lasciato il Bayern Monaco, preferirebbe attendere la fine della stagione per entrare in carica a luglio.