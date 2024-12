Ha preso il via la Coppa del mondo 2024 di bob con la prima tappa ad Altenberg, una prova che, tra l’altro, ha visto andare in scena una manche in meno per il pessimo stato del ghiaccio. Si è disputata, quindi, una run secca, che ha visto il tedesco Francesco Friedrich imporsi in 54″17, con il connazionale Johannes Lochner e l’austriaco Markus Treichl appaiati a 17 centesimi. Buon piazzamento per il primo equipaggio italiano, quello di Patrick Baumgartner, con Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, noni a 73 centesimi, mentre Variola/Pagnini/Batti/Artuso chiudono 14esimi.