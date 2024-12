La diretta testuale live di Perugia-Piacenza, partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono conquistare l’undicesimo successo in campionato per chiudere da imbattuti il girone di andata e festeggiare davanti al proprio pubblico. Non è però affatto scontato avere la meglio sui biancorossi di coach Andrea Anastasi, quindi in classifica e a caccia di punti per tornare sul podio virtuale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 8 dicembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

PERUGIA – PIACENZA 2-0 (25-19, 25-22, 5-8)

TERZO SET – Altro punto per Piacenza, time-out Perugia: 5-8

TERZO SET – Alzata ad una mano di Giannelli per Ben Tara, murato: 5-7

TERZO SET – Mani attente del muro di casa, che chiude uno scambio spettacolare con tante difese: 4-3

TERZO SET – Bovolenta firma il primo punto: 0-1

SECONDO SET PERUGIA – Bovolenta serve forte, il video-check però conferma la palla out. Grande esultanza del presidente Sirci: 25-22

SECONDO SET – Attacco vincente di Semeniuk dopo una grande difesa di Giannelli. Time-out Piacenza: 24-22

SECONDO SET – Bovolenta apre le mani del muro perugino: 22-22

SECONDO SET – Ace di Brizard! Piacenza aggancia gli avversari e time-out Perugia: 20-20

SECONDO SET – Primo tempo di Galassi, che attacca out ma c’è il tocco del muro: 18-16

SECONDO SET – Piacenza si avvicina, time-out Perugia: 17-15

SECONDO SET – Solé sceglie la palla morbida e inganna il muro a uno di Galassi: 17-13

SECONDO SET – Ben Tara passa ancora a tutto braccio: 15-10

SECONDO SET – Diagonale stretto di Ben Tara, Piacenza non riesce a rispondere: 13-7

SECONDO SET – Ace di Plotnytskyi: 9-4

SECONDO SET – Perugia a +4, time-out Piacenza: 7-3

SECONDO SET – Due muri di Perugia, i Block Devils scappano via: 5-2

SECONDO SET – Ace di Semeniuk: 3-1

SECONDO SET – Diagonale vincente di Romanò: 1-1

PRIMO SET PERUGIA – Brizard prova a cambiare battuta, ma la palla finisce troppo lunga: 25-19

PRIMO SET – Ace di Brizard, annullato il primo set point a Perugia: 24-19

PRIMO SET – Murato Maar! Perugia si avvicina alla vittoria del set: 22-17

PRIMO SET – Primo tempo vincente dei padroni di casa, altro time-out Piacenza: 18-16

PRIMO SET – Ben Tara a segno, nuova parità: 15-15

PRIMO SET – Perugia torna sotto, coach Anastasi chiama subito time-out: 14-15

PRIMO SET – Due aces consecutivi di Romanò! Piacenza allunga: 11-15

PRIMO SET – Grande salvataggio di Piacenza (prima di piede e poi in tuffo), che si prende il punto con il mani e fuori di Romanò. Altro time-out Perugia: 8-11

PRIMO SET – Ben Tara sbaglia totalmente il servizio, ha rischiato “le paste”: 8-10

PRIMO SET – Errore al palleggio e la palla finisce direttamente nella metà campo di Perugia, che però si fa ingolosire troppo e arriva l’invasione aerea: 6-8

PRIMO SET – Piacenza completa il sorpasso e prova ad allungare, time-out chiamato da coach Lorenzetti: 5-7

PRIMO SET – Monster block di Piacenza: 5-4

PRIMO SET – Primo tempo di Galassi, che però non trova il campo: 4-1

PRIMO SET – Semeniuk varia il colpo, ma questa volta il suo servizio si spegne in rete: 2-1

PRIMO SET – Subito due ace firmati da Semeniuk: 2-0

15.31 – Si parte!

15.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Perugia-Piacenza, sfida del campionato di Superlega