Volley, gara-2 semifinali Playoff Superlega 2023/2024: Trento piega Monza, Milano sorprende Perugia al tie-break

E’ successo davvero di tutto all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano, dove è andata in scena gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. L’Allianz Milano ha infatti conquistato con il punteggio di 3-2 (25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18) una delle partite più estenuanti della stagione, piegando dopo oltre tre ore di gioco la Sir Susa Vim Perugia. Capolavoro degli uomini di Roberto Piazza, che dopo la sconfitta incassata in quattro set in trasferta hanno avuto la meglio sul campo di casa, conquistando un successo che permette loro di portare in parità la serie.

Vittoria estremamente sofferta, con tanto di tre match point annullati nel tie-break, per tenere vivo il sogno di accedere alla finale Scudetto contro quella che è una delle grandi favorite. Hanno invece deluso gli uomini di Angelo Lorenzetti, i quali hanno avuto tante opportunità per ottenere il secondo successo nella serie ma non sono riusciti a rispettare il pronostico della vigilia e mandare al tappeto gli avversari. MVP Ferre Reggers, protagonista di una prova maiuscola, impreziosita da alcune giocate notevoli nei momenti clou. Il punto decisivo, però, ha portato la firma di Vitelli, autore di un muro su Flavio.

CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO DEI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

TABELLONE PLAYOFF: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

REGOLAMENTO PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Meno combattuto l’altro incontro, di scena all’Opiquad Arena di Monza, dove la Mint Vero Volley è riuscita a strappare un set all’Itas Trentino ma si è dovuta inchinare per 1-3 (15-25, 25-21, 18-25, 18-25). Successo relativamente comodo per la formazione trentina, che non sta patendo minimamente la pesante assenza dell’infortunato Riccardo Sbertoli e ha centrato il secondo successo nella serie, prezioso per fare un altro passo verso il passaggio del turno. Niente da fare per gli uomini di Massimo Eccheli, bravi a reagire dopo aver perso il primo set ma mai davvero in corsa per la vittoria. La differenza di valori è infatti emersa ed il duo Lavia–Michieletto ha fatto la differenza. Dopo la sconfitta incassata in trasferta, i brianzoli non sono dunque riusciti a sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e pareggiare subito la serie, vedendo tramontare quasi definitivamente il sogno finale Scudetto.