Atp Marrakech 2024: Fognini show, batte Djere al sesto match point e vola ai quarti

Al termine di una vera e propria battaglia durata due ore e mezza, uno straordinario e mai domo Fabio Fognini è riuscito a battere al terzo set e dopo la bellezza di sei match point consecutivi Laslo Djere, volando così ai quarti di finale del torneo di Marrakech, nel quale è partito dalle qualificazioni. Punteggio finale di 7-6(1) 2-6 6-4 in favore del numero 100 Atp, che ha estromesso un altro specialista della terra rossa come il numero 34 serbo. Il taggiasco sfiderà il russo Kotov, che ha eliminato quest’oggi Cobolli.

Primo set molto equilibrato ma curiosamente povero di palle break, si gioca tutto sui servizi dei due tennisti, con Djere che è protagonista di tre game perfetti al servizio e si dimostra letale. Fognini risponde bene e battaglia fino all’ultimo portando il set al tie-break: qui domina il ligure con il punteggio finale del primo set che si attesta sul 7-6(7-1). Secondo set che parte in modo disastroso per Fognini che forse accusa la stanchezza per i tre set del turno precedente e va sotto di quattro game nei confronti di Djere, subendo due break. Poi uno scatto d’orgoglio del ligure che ritrova un po’ di benzina e battaglia per due game, vincendone due e portandosi sul 2-5. Questo sforzo di Fognini non basta però a evitare il terzo set. Qui succede di tutto: Djere trova il break nel quinto game, in cui Fognini non riesce a conquistare nemmeno un punto, ma quando tutta l’inerzia sembra dalla parte del serbo, improvvisamente il taggiasco rinvigorisce e trova il controbreak a trenta nell’ottavo game. Il decimo gioco, poi, dopo il nono game tenuto ai vantaggi dall’azzurro, diventa un film: Fognini ha sei palle match in risposta e converte la sesta finalmente, alzando le braccia al cielo. Il ligure sfiderà ai quarti di finale Kotov che ha battuto Flavio Cobolli nel pomeriggio.