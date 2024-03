Playoff Superlega 2023/2024, gara-1 quarti: Monza sorprende Civitanova, ok Perugia e Trento

In archivio gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile, in cui non sono mancate le sorprese ma sono arrivate anche un paio di vittorie come da pronostico. Tutto facile per Trento, mentre Perugia ha lasciato un set per strada ma ha prevalso senza grosse difficoltà. Tonfo Civitanova tra le mura amiche contro Monza, mentre Milano ha superato al tie-break la più quotata Piacenza.

PERUGIA – VERONA 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19): I Block Devils perdono un set, poi vincono agilmente i restanti tre e iniziano con il piede giusto la fase finale del campionato. Buona la prima per la squadra di Lorenzetti, capace di domare un’indiavolata Verona, che si è espressa a livelli davvero notevole. Nel parziale d’apertura forse a fare la differenza è forse l’effetto sorpresa, ma con il passare del tempo la Sir Susa Vim fa valere la propria esperienza e porta a casa la vittoria con merito. Ko a testa alta gli scaligeri di Rado Stoytchev, che pur tenendo testa ai più quotati avversari di fatto non hanno alcuna chance. Perugia indirizza infatti tutti e tre i set già dalle fasi iniziali e, spinta dal pubblico del Pala Barton, ottiene la vittoria. Sugli scudi Kamil Semeniuk e Ben Tara Wassim, oltre al solito Simone Giannelli.

CIVITANOVA-MONZA 1-3 (26-28, 25-20, 11-25, 20-25): La grande sorpresa di gara-1 è il successo della Mint Vero Volley, che s’impone in quattro set contro i più quotati cucinieri, sbancando l’Eurosuole Forum. Super prestazione in trasferta dei brianzoli di Massimo Eccheli, quinti in classifica ma protagonisti di una serata da incorniciare. Nel primo set regna l’equilibrato, come si evince dal punteggio, ma al quarto set point hanno la meglio proprio gli ospiti. La squadra di Blengini reagisce conquistando la seconda frazione, salvo poi cedere di schianto, perdendo in un batter d’occhio il terzo set con un 25-11 quasi umiliante. A senso unico anche il quarto parziale, in cui Monza è sempre avanti nel punteggio e gestisce intelligentemente il vantaggio. Solo in un momento i cucinieri danno l’impressione di poter forzare il tie-break, recuperando da -7 a -2. Non appena i brianzoli ritrovano però il bandolo della matassa, la partita finisce e per la Lube non c’è scampo.

PIACENZA-MILANO 2-3 (25-20, 21-25, 25-19, 22-25, 10-15): Nel primo set, Milano trova inizialmente il vantaggio, ma dopo alcuni scambi intensi, ecco che Piacenza pareggia e sorpassa. I padroni di casa riescono ad avere il controllo del gioco per il resto del parziale, mantenendosi in testa fino alla conquista del set point. Il primo set si conclude dunque con la vittoria piacentina per 25-20. Il secondo set si presenta più equilibrato. Le due formazioni si trovano spesso in parità, alternandosi il vantaggio in una lotta serrata. Sul finale, è la squadra milanese a passare avanti, trovando il punto decisivo sul 20-25. Il risultato è ora di 1-1, il che allunga il match di almeno un set. Il set successivo ha un avvio simile a quello precedente. Le due squadre lottano punto a punto per la prima metà, con Piacenza che poi passa in vantaggio. Milano rimane all’inseguimento per una manciata di punti, senza mai raggiungere gli avversari. I padroni di casa mettono fine al parziale, vincendo per 25-19. Il quarto set vede Milano ottenere il vantaggio nella prima fase di gioco. Piacenza è costretta all’inseguimento sino al finale, quando cerca di raggiungere gli avversari con uno sprint. La squadra lombarda si mantiene però in testa e vince il set per 25-22. Tutto sarà dunque deciso dal quinto e ultimo set del match. Milano si porta in vantaggio dopo le prime battute e lascia Piacenza ad inseguire per il resto del parziale. La partita termina dopo circa due ore e mezza di gioco, con la squadra ospite che mette a terra la palla del 10-15 e vince per 3-2.

TRENTO-MODENA 3-0 (25-23, 25-18, 25-18): L’unica sfida a senso unico della serata è quella di scena alla Il T Quotidiano Arena, in cui l’Itas supera in tre rapidi set la Valsa Group. Gli uomini di Fabio Soli, vincitori della regular season, iniziano così nel migliore dei modi la fase finale del campionato nonostante la pesante assenza dell’infortunato Riccardo Sbertoli. Sconfitti in un match a senso unico i canarini di Francesco Petrella, bravi a tenere testa agli avversarie e rendere i passivi meno pesanti ma incapaci di fare la differenza nei momenti clou.