Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore ferma Milano in cinque set

Nella serata del 6 marzo vanno in scena diverse partite valide per il ritorno della decima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Casalmaggiore batte Milano in cinque set, mentre Chieri, Conegliano e Vallefoglia trovano le rispettive vittorie per 3-0. Conclude la giornata la partita tra Cuneo e Roma, finita 3-2.

Casalmaggiore ha la meglio su Milano, in una partita intensa e finita 3-2. Le padrone di casa vincono il primo set 25-18, ma subiscono un 17-25 nel parziale numero due, per poi tornare a vincere il terzo 25-21. Il quarto set viene conquistano da Milano, che ottiene un 25-23 che porta il match al quinto set, finito poi 15-13. Successo in trasferta per Chieri, che sul campo di Busto Arsizio trionfa per 3-0. La formazione ospite vince il primo set 25-19 e ha la meglio anche in un più combattuto secondo parziale terminato 25-23, per poi chiudere la partita con un 25-20. Vittoria in tre set anche per Conegliano, che batte Novara 3-0. La formazione casalinga ottiene il primo set per 25-14 e vince anche il secondo per 27-25 dopo un aspro duello. Infine, il match termina con il set numero tre, dove Conegliano ha la meglio per 25-17. Firenze cade in casa contro Vallefoglia, che vince per 3-0. Le ospiti ottengono il primo set 25-15, per poi vincere 30-28 un set difficile e che ha visto entrambe le squadre impegnate in un scontro equilibrato. Il terzo è il set decisivo, terminato 24-26 per Vallefoglia. Infine, Cuneo vince su Roma per 3-2. Le padrone di casa vincono il primo set 25-21 e il secondo per 27-25. Il terzo parziale va in mano a Roma per 25-23, come il quarto, finito 25-18. L’incontro viene deciso al quinto set, dove Cuneo vince 18-16.