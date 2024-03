Serie C 23/24, Padova-Vicenza 1-1: pareggio nel derby veneto

E’ terminato in pareggio il derby tra Padova e Vicenza all’Euganeo, con i biancoscudati che riacciuffano il Vicenza al 95′ con Faedo. In precedenza il Vicenza di Vecchi aveva trovato il vantaggio con l’argentino Ferrari. La difficile partita è stata diretta magistralmente dall’arbitro Crezzini, che ha saputo mantenere calmi gli animi delle due compagini in una sfida così sentita.

I padroni di casa allenati da Vincenzo Torrente, schierati con un 4-3-3, partono forti con parecchie incursioni ma è il Vicenza ad essere più concreto, con un colpo di testa al 17′ di Ferrari che finisce prima sulla traversa e poi sulla riga. Nuovamente pericoloso il Lane con Cuomo al 30′ ma Donnarumma blinda la porta biancoscudata. Gli ultimi 15 minuti del primo tempo vedono un totale dominio del Vicenza, con il Padova che tenta di spezzettare il gioco con dei falli. Nella prima frazione tre gli ammoniti, Favale per il Padova, Crisetig e Tronchin per il Vicenza.

Nel secondo tempo riparte forte il Vicenza ma il Padova tiene botta, viene ammonito Ferrari per un brutto fallo ma si fa perdonare al 57′ quando sigla la rete del vantaggio su cross di Costa. Torrente opera i primi due cambi con Villa al posto di Favale e Palombi al posto di Capelli che danno linfa vitale al suo Padova. Prima Palombi e poi Fusi con una splendida azione personale mettono in difficoltà la squadra di Vecchi che corre ai ripari togliendo l’ammonito Tronchin e inserendo Cavion. Altra serie di cambi negli ultimi dieci minuti, entrambe le squadre, vista la stanchezza operano cambi: nel Vicenza fuori Della Morte e Rolfini dentro Greco e Pellegrini, nel Padova invece, Zamparo e Cretella per Fusi e Varas. Decisivo sarà Cretella per le sorti dei biancoscudati, l’esterno infatti è fondamentale nell’assedio finale dove mette in seria difficoltà la difesa del Vicenza che concede molti spazi. Vecchi per arginare Cretella opta per l’ingresso di Laezza al posto di Costa ma la squadra finisce per chiudersi troppo. Gialli per Ronaldo e Sandon con il Vicenza che rimane arroccato nella sua trequarti. Dopo un giallo per proteste a Liguori, il tempo sta per scadere e sembra fatta per i berici, quando Faedo con un siluro da posizione proibitiva tenta l’impossibile. La palla entra grazie ad una deviazione netta di Cuomo e i tifosi biancoscudati esplodono nel loro settore.

Finisce così quindi il derby tra Padova e Vicenza con un punto a testa e il Padova che rallenta la sua corsa alla capolista Mantova. Il Vicenza che invece ha una gara in meno si porta al quarto posto, che virtualmente può diventare terzo in solitaria.