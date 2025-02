Il turno infrasettimanale della Serie A1 Femminile 2024/25 si apre con la vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che vince in rimonta al tie break sul campo Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Nell’incontro valido come anticipo della 22esima giornata (nona di ritorno) del massimo campionato nazionale, la formazione allenata da Giulio Bregoli si è imposta 3-2 (22-25, 26-24, 18-25, 25-12, 15-7), al termine di un match che ha vissuto di alti e bassi per entrambe le squadre. Con questo successo le piemontesi si confermano al quinto posto della classifica a quota 40 punti, mentre le padrone di casa non riescono a trovare la quarta vittoria in fila dopo lo splendido successo contro Scandicci e si devono accontentare di un punto che ha comunque grande importanza in ottica lotta per i play-off.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

Volley: la cronaca di Vallefoglia-Chieri

In avvio di gara le padrone di casa provano subito a mettere le cose in chiaro con Lee (9-5), ma le piemontesi ricuciono subito lo strappo. Segue una lunga fase equilibrata in cui le due formazioni rispondono punto su punto: alla fine si avvantaggia Vallefoglia, che si procura tre set point (24-21) sfruttando un paio di errori delle avversarie. Anthouli annulla il primo ma sul secondo arriva il muro di Candi che chiude 25-22 e regala alle marchigiane il primo set.

Bici e Lee provano a sfruttare l’inerzia a favore di Vallefoglia, ma Chieri reagisce e dà vita ad un altro parziale molto equilibrato. Weitzel e Candi sembrano indirizzare nuovamente il set verso la formazione di casa, ma Gicquel impatta e Buijs regala il set point a Chieri: l’attacco di Bici è fuori misura e la squadra piemontese chiude 26-24 impattando la sfida.

Anche il terzo set procede punto a punto, ma Bici stavolta si riscatta e con una serie di attacchi vincenti e un muro punto propizia l’allungo della squadra di casa (21-16). Chieri stavolta non riesce a trovare le giuste contromisure e capitola: Perovic piazza il muro del 25-18 e porta Vallefoglia avanti di un set.

In casa marchigiana si spegne però la luce. Omoruyi e le due greche Anthouli e Zakchaiou trovano punti in serie e Chieri vola subito via nel punteggio (13-8); Vallefoglia non riesce a entrare nel set e alza bandiera bianca: Skinner stampa il 25-12 che manda le due squadre al tie break. L’inerzia è tutta a favore di Chieri, che infatti anche in questa occasione si avvantaggia subito e tocca il 7-3 con il muro di van Aalen. Skinner si prende sulle spalle la squadra e continua a macinare punti fino al 13-7: Vallefoglia non rientra e cede, dovendosi accontentare di un punto. Chieri chiude 15-7 e si porta a casa i due punti della vittoria al tie break.

La classifica della Serie A1 di volley femminile 2024/25

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 pt (20V-0P) Numia Vero Volley Milano 50 pt (17V-4P) Savino Del Bene Scandicci 48 pt (16V-5P) Igor Gorgonzola Novara 45 pt (16V-5P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 40 pt (15V-7P) Bergamo 33 pt (11V-10P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 33 pt (10V-12P) Eurotek Uyba Busto Arsizio 32 pt (11V-9P) Wash4green Pinerolo 21 pt (7V-12P) Honda Olivero Cuneo 19 pt (6V-16P) Bartoccini-Mc Restauri Perugia 16 pt (5V-16P) Smi Roma Volley 16 pt (5V-16P) Il Bisonte Firenze 15 pt (5V-17P) Cda Volley Talmassons Fvg 13 pt (3V-18P)

Le altre gare della 22esima giornata della Serie A1 di volley femminile

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Honda Olivero Cuneo

Bergamo-Wash4Green Pinerolo

Cda Volley Talmassons Fvg-Igor Gorgonzola Novara

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci-Smi Roma Volley

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Numia Vero Volley Milano