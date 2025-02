“Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti che non sono mai dei buoni investimenti”, sembrava consigliare Willie Peyote durante la sua esibizione. Niente da fare: Gianmarco Tamberi, super ospite della prima serata di Sanremo 2025, invece ai sentimenti ci si è aggrappato ancora una volta. Sul palco dell’Ariston, il fuoriclasse del salto in alto ha annunciato che la sua carriera proseguirà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La notizia più bella per lo sport italiano, a pochi mesi dall’incubo di Parigi 2024, dove Gimbo – in veste di portabandiera e campione in carica – ha chiuso la finale in undicesima posizione dopo aver combattuto con un calcolo renale e la febbre alta. Sulle note di ‘Momenti di gloria’, Jovanotti ha accolto l’oro mondiale ed europeo sul palco definendolo “un eroe che ha alzato l’asticella più in alto di tutti”. Lo ha fatto soprattutto nelle scelte della carriera. Quella di Parigi 2024 nella sua testa doveva essere “l’ultima vera gara” della carriera, ma quanto successo in Francia lo ha messo di fronte ad un bivio: il ritiro o Los Angeles. La scelta è stata annunciata davanti a milioni di italiani incollati allo schermo dopo un monologo in compagnia del cantante: “Mi appassionano la performance fisica, il progetto biologico, attivare l’energia mi sembra la cosa più naturale nel mondo. Non mi sento migliore, non mi sento diverso, non mi misuro sugli altri, nessuno dovrebbe farlo. Il mio corpo mi segnala all’istante l’eccitazione o il disagio. Mi dice di scappare o di abbracciare. Abbracciamoci”.

“CI VEDIAMO A LOS ANGELES”

Tamberi abbraccia nuovamente lo sport. “Dopo Parigi sono stati mesi duri, quando si prova con tutto sé stessi a rincorrere un obiettivo, lo sfiori con un dito e ti trovi senza la terra sotto i piedi, si perde il coraggio”, ha detto all’Ariston. “Però mi rendo conto, riguardando la mia carriera, che quello che ha fatto la differenza non sono state le vittorie, ma la volontà di riprovarci anche quando le difficoltà sembravano insormontabili. Oggi ho paura, ma è più la voglia di riprovarci e di mettersi in gioco. Ci vediamo a Los Angeles 2028″. Il riferimento è all’infortunio del luglio 2016 a Montecarlo, quando nel tentativo di saltare i 2,41 si procurò la lesione del legamento della caviglia sinistra. Quattro mesi di stop e niente Olimpiadi di Rio 2016. Da quella rabbia è nato il trionfo di Tokyo 2020, ma anche la voglia di riprovarci a Los Angeles.

GLI INDIZI SUI SOCIAL E LA PAURA DEI FAN

Una scelta non scontata perché l’annuncio è arrivato al termine di mesi ricchi di dubbi e riflessioni. Lo scorso agosto, nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala, aveva ammesso di aver sentito “una voglia che mi spinge a ricominciare e a mettermi in gioco per i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre 2025, ndr) del prossimo anno”. Un ragionamento sul breve periodo, ma che non includeva le Olimpiadi: “Ci sono mille dinamiche – aveva detto Tamberi, che nel 2028 avrà 36 anni -. Devo riprendere le carte in mano e capire se è fattibile. Se punto sull’atletica e decido di andare avanti, non riesco a guardare a piani B e altre cose. L’unico modo per decidere di puntare sul Piano A è fare di tutto perché quel piano A abbia tutte le risorse. Così sarà per Los Angeles se deciderò che quella è la mia strada”. Questa sarà la sua strada. Nonostante gli indizi sparsi sui social che sembravano condurre il campione verso un’altra direzione: “Forse è arrivato il momento di prendere quella decisione…”, scrisse lo scorso 23 gennaio. Tutti hanno pensato al ritiro, ma lui aveva già la testa a Los Angeles. L’ennesimo gioco di prestigio di un campione indecifrabile.