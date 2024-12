Netto successo per Milano, che nella partita valevole per l’ultima giornata della Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile strapazza lo Zamalek. Dopo la brutta sconfitta incassata contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, le ragazze di Stefano Lavarini sono tornate in campo per rialzare subito la testa e tenere vivo il sogno.

3-0 (25-9, 25-13, 25-18) il punteggio del match, caratterizzato da una grande prestazione di Orro e compagne, brave a lasciarsi alle spalle le difficoltà di 24 ore fa e approdare in semifinale. Nulla da fare per le egiziane guidate da coach Ahmed Fathy Shaaban, che chiudono il torneo senza neppure un set conquistato e salutano a mani vuote lo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina.

MILANO VUOLE RISCATTARSI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

La cronaca

Partenza notevole da parte di Milano, che conquista i primi 8 punti del match grazie a una scatenata Kurtagic e mette il set in discesa. La compagine egiziana riesce finalmente a sbloccarsi e tenta di accorciare le distanze, ma c’è poco da fare. La Vero Volley amministra infatti il vantaggio e tiene a debita distanza le avversarie, imponendosi con un severo 25-9.

Non cambia il copione nella seconda frazione, che la squadra di Lavarini monopolizza sin dalle battute iniziali. Lo Zamalek fa il possibile per tenere aperta la gara, ma la situazione di punteggio diventa ben presto critica e non c’è più nulla da fare. Nel segno di Cazaute, unica atleta di Milano in doppia cifra a fine partita, la Vero Volley trionfa per 25-13 e mette in ghiaccio la semifinale.

L’unico set combattuto è il terzo, in cui la squadra egiziana si porta persino avanti all’inizio. Un parziale di 12-0 però taglia le gambe alle avversarie e spiana la strada alle ragazze di Lavarini, che completano l’opera nel finale (25-18 il punteggio del set) e si assicurano un posto tra le migliori quattro. Possibile derby in semifinale contro Conegliano.

La classifica aggiornata

GIRONE A

1. Tianjin (2 V, 0 S) (6 set vinti-0 persi) 6 punti

2. Vero Volley Milano (2 V, 1 S) (6 set vinti-3 persi) 6 punti

3. Minas (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

4. Zamalek (0 V, 3 S) (0 set vinti-9 persi) 0 punti

La situazione nel girone

Milano è già qualificato per la semifinale in virtù dello scarto grazie al quale ha sconfitto lo Zamalek. Anche qualora il Minas sconfiggesse per 3-0 il Tianjin e tre squadre arrivassero a pari merito a 6 punti (e con lo stesso quoziente set), la Vero Volley sarebbe comunque certa di passare il turno.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Il primo criterio è il numero di vittorie. In caso di parità, la migliore squadra sarà quella con il maggior numero di punti. Il sistema di punteggio, come di consueto, prevede 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Qualora persistesse la parità, si guarderà prima il quoziente set (divisione tra il numero di set vinti e dei set persi) e poi il quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti subiti nell’arco di tutti i set giocati). In caso di ulteriore parità tra due formazioni, la migliore in classifica sarà la squadra che ha vinto lo scontro diretto.