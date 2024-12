Milano deve subito rialzarsi per proseguire l’avventura al Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la splendida vittoria in tre set all’esordio contro le brasiliane del Gerdau Minas, sono crollate contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank. Le padrone di casa si sono imposte con un sonoro 3-0 (25-21; 25-22; 25-23) contro una squadra meneghina parsa sottotono in tutti i fondamentali, a cui non sono bastati i 22 punti di Paola Egonu, che proprio mercoledì 18 dicembre ha compiuto 26 anni. Una battuta d’arresto inattesa, almeno con questo punteggio, da lasciarsi subito alle spalle per tenere vivo il sogno.

“Penso che stasera abbiamo faticato in ricezione e non siamo state abbastanza efficienti in attacco. Ad inizio partita, specialmente nel primo set, abbiamo anche difeso male. Stasera non ha funzionato niente”, ha commentato senza mezzi termini Nika Daalderop al temine del match contro il Tianjin. La schiacciatrice di Milano ha però subito guardato al prossimo impegno, sottolineando: “Domani abbiamo un’altra partita e possiamo ancora raggiungere la semifinale. Se vogliamo diventare Campionesse del Mondo dobbiamo battere tutte le squadre, quindi abbiamo ancora le nostre chance“.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, FORMULA E TV

CONTRO LO ZAMALEK PER RISCATTARSI

Milano deve dunque provare a rialzare subito la testa nell’ultima sua partita del girone. Giovedì 19 dicembre, alle ore 12:30 italiane, Orro e compagne scenderanno sul campo dello Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina, per vedersela con lo Zamalek Sporting Club. Le egiziane guidate da coach Ahmed Fathy Shaaban arrivano da due sconfitte in tre set contro la compagine cinese e contro le brasiliane del Gerdau Minas. Vietato però sottovalutare lo Zamalek, che va a caccia dell’impresa per chiudere con il sorriso l’avventura iridata. Coach Lavarini con ogni probabilità confermerà le scelte fatte nelle prime due gare (Orro-Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop schiacciatrici, Danesi e Kurtagic al centro, Fukudome libero). La squadra scenderà in campo con l’obiettivo di ritrovare il ritmo giusto e conquistare tre punti.

LE CLASSIFICHE DOPO DUE TURNI

Al termine della seconda giornata di gare, quando tutte le squadre hanno giocato due partite delle tre previste per ciascuna nei gironi. Nella Pool A restano al primo posto le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, a punteggio pieno dopo le due nette vittorie per 3-0 contro Zamalek e Milano. Seconda posizione per il Gerdau Minas, terza Milano: entrambe le squadre hanno conquistato un successo e sono a quota 3 punti, ma le brasiliane prevalgono in virtù di un migliore quoziente punti. Ultima posizione per le egiziane dello Zamalek Sporting Club, reduci da due sconfitte in tre set e ferme a zero punti.

Nella Pool B, invece, il primo posto è saldamente nelle mani della Prosecco Doc Imoco Conegliano, con sei punti frutto di due nette vittorie contro Dentil Praia Clube e LP Bank Ninh Binh. Seconda posizione per le giapponesi del Nec Red Rockets Kawasaki, che hanno conquistato tre punti come la compagine brasiliana ma hanno la meglio per via del quoziente punti. Quarta posizione per le vietnamite del Ninh Binh, ancora a zero punti dopo i ko rimediati in tre set.

LE ULTIME PARTITE DEI GIRONI

Manca solamente una partita a ciascuna squadra per chiudere la fase a gironi. La classifica di ciascun raggruppamento definirà poi il tabellone della fase decisiva. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno alle semifinali incrociate, dove la prima classificata della Pool A sfiderà la seconda della Pool B e la prima della Pool B se la vedrà con la seconda della Pool A. Le due terze e le due quarte classificate, invece, saranno eliminate dalla competizione. Sono dunque decisive le ultime sfide dei gironi: ecco il programma con date e orari italiani e le informazioni per seguire le partite.

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

8.00 LP Bank Ninh Binh vs Dentil Praia Clube – Diretta volleyballworld.tv

12.30 Numia Vero Volley Milano vs Zamalek Sporting Club – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

VENERDI’ 20 DICEMBRE

8.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Nec Red Rockets Kawasaki – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Gerdau Minas – Diretta volleyballworld.tv