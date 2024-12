La diretta testuale live di Milano-Zamalek, partita valevole per la Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la brutta sconfitta incassata contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, tornano in campo per rialzare subito la testa e tenere vivo il sogno. Orro e compagne devono lasciarsi alle spalle le difficoltà di 24 ore fa e fare una grande prestazione per tornare al successo e ritrovare il ritmo giusto.

Dall’altra parte della rete ci sono le egiziane guidate da coach Ahmed Fathy Shaaban, fanalino di coda del raggruppamento con zero punti dopo i ko in tre set rimediati contro le cinesi e le brasiliane del Gerdau Minas. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di giovedì 19 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Numia Vero Volley Milano e Zamalek Sporting Club della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MILANO VUOLE RISCATTARSI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MILANO – ZAMALEK (inizia alle 12.30)