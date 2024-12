All’indomani dell’addio di Sergio Perez, Red Bull ha ufficializzato il pilota che lo sostituirà per quanto riguarda il Mondiale 2025 di Formula 1. A prendere il posto del messicano sarà Liam Lawson, pilota neozelandese classe 2002 che nel finale dell’ultima stagione ha ben figurato in RB. Sarà dunque Lawson il prossimo compagno di Max Verstappen e non Yuki Tsunoda.

Il comunicato del team

Oracle Red Bull Racing è lieta di confermare Liam Lawson come compagno di squadra di Max Verstappen per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2025, completando il suo roster di piloti.

Liam, originario della Nuova Zelanda, è entrato a far parte del Red Bull Junior Programme nel 2019 e, dopo diversi successi nella formula junior, ha fatto il suo debutto in Formula Uno con la Scuderia AlphaTauri al Gran Premio d’Olanda 2023, al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo. Ha ottenuto i suoi primi punti in campionato solo nella sua seconda uscita al GP di Singapore e ha completato cinque gare in tutto per la squadra. Dopo aver assunto il ruolo di pilota di riserva con entrambe le squadre all’inizio del 2024, Liam è tornato a correre con Visa Cash App Racing Bulls con un piazzamento a punti al Gran Premio degli Stati Uniti di quest’anno. Ora, dopo aver completato la stagione con VCARB, il 22enne fa il passo successivo nella sua carriera con un posto in Oracle Red Bull Racing.

Le parole di Lawson

Essere annunciato come Oracle Red Bull Racing Driver è il sogno di una vita per me, è qualcosa che volevo e per cui ho lavorato sin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio dire un enorme grazie a tutto il team di VCARB per il loro supporto, le ultime sei gare hanno giocato un ruolo enorme nella mia preparazione per questo prossimo passo. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e di imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua esperienza. Non vedo l’ora di iniziare!

Il commento del team principal Christian Horner

Sono lieto di annunciare che Liam Lawson si unirà al Team nel 2025. Le prestazioni di Liam nel corso dei suoi due periodi con Visa Cash App Racing Bulls hanno dimostrato che non solo è in grado di ottenere ottimi risultati, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di mescolarsi con i migliori e uscirne vincitore. Il suo arrivo continua la lunga storia di promozione del team all’interno del programma Red Bull Junior e segue le orme di piloti vincitori del campionato e di gare come Sebastian Vettel e, naturalmente, Max Verstappen. Non c’è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam può essere all’altezza di questa sfida e ottenere risultati eccezionali per noi il prossimo anno.

Niente da fare per Tsunoda

Come preannunciato dallo stesso Horner, il dubbio era tra Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Alla fine la scelta è ricaduta sul neozelandese, che vanta meno esperienza in Formula 1 (appena 16 GP disputati contro gli 87 del giapponese), ma verosimilmente viene considerato come un pilota più forte in prospettiva (è di due anni più giovane di Tsunoda).

Chi prenderà il posto di Lawson in RB?

L’ultimo sedile della griglia da assegnare è quello della Visa CashApp Racing Bulls al fianco di Yuki Tsunoda. Uno dei possibili candidati resta Sergio Perez, che nonostante l’addio alla Red Bull resta un pilota di grande esperienza e magari senza la pressione di un top team e di un compagno di squadra come Verstappen potrebbe tornare a esprimersi al meglio. L’opzione più probabile resta però quella che risponde al nome di Isack Hadjar, giovane pilota scuola Red Bull che è stato impiegato nelle prove libere 1 ad Abu Dhabi. Sullo sfondo Franco Colapinto, protagonista di un’ottima seconda parte di stagione nel circus ma apparentemente fuori dall’orbita Red Bull.