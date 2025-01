Scandicci batte per 1-3 (28-30, 22-25, 26-24, 22-25) Perugia. L’incontro tra le due formazioni apre il 2025 della Serie A1 femminile, che affronta la terza giornata di ritorno. Scandicci colleziona tre punti e rimane all’inseguimento di Conegliano e della cima della classifica. Perugia si dimostra combattiva, con un primo parziale che si risolve solo ai vantaggi. Il secondo set vede Scandicci salire in cattedra, mentre la squadra di casa riesce a strappare alle avversarie il terzo set. Il match si chiude con il quarto parziale, che va alle ospiti.

Il primo punto del 2025 è di Bartolini, che apre la partita con un monster block. Il muro si rivela una delle armi più efficaci di Perugia, che in breve tempo riesce a prendere il largo. Gaspari chiama il primo time out sul 5-1, in stato di allarme. Scandicci non riesce a trovare il proprio ritmo e la prima interruzione non riporta l’ordine auspicato. Sul 10-3, la squadra ospite è nuovamente chiamata all’ascolto del proprio allenatore. Sul finale del parziale, la Savino del Bene riesce ad accorciare le distanze. Le Black Angels rimangono avanti, ma il vantaggio si assottiglia: Giovi chiama il primo time out sul 18-13, con Scandicci che si fa sempre più vicina.

A spostare gli equilibri è l’ingresso in campo di Bajema, che trascina la formazione nella rimonta. Perugia è costretta a fermare nuovamente il gioco sul 23-21. Le padrone di casa ottengono due set point, entrambi annullati da Scandicci. Sul finale, le ospiti mettono la freccia e sorpassano, con Herbots che conquista la palla set. Il vantaggio dura poco, con le perugine che tornano avanti. Il valzer si ripete per diversi punti, finché Antropova non manda a segno la palla che vale il 28-30.

Il secondo set si apre con le due squadre che si dimostrano molto combattive. Perugia è alla ricerca della rivalsa dopo un primo set sfuggito di mano, mentre Scandicci vuole imporsi. Le formazioni lottano punto a punto, con le Black Angels che firmano il sorpasso sul 14-12. Gaspari ferma subito il gioco per riportare ordine tra le sue giocatrici. Scandicci riesce a recuperare, andando a collezionare il pareggio per 17-17. Dopo un avvio promettente, Giovi chiama a sé le sue atlete, nella speranza di smuovere la situazione.

Il time out non porta il risultato sperato e la Savino del Bene firma il sorpasso, costringendo Perugia a una nuova interruzione. Scandicci continua ad allungare, trovando il set point sul 19-24. Nella fase centrale della partita Antropova si rivela – ancora una volta – fondamentale, con le perugine che faticano in ricezione. Tra le fila di Perugia è Nemeth ad essere l’assoluta protagonista. Le prime tre palle set vengono annullate dalle padrone di casa, con Gaspari che sfrutta il secondo time out sul 22-24. E’ Antropova, infine, a siglare il 22-25 che vale lo 0-2 Scandicci.

Il set numero tre inizia con un buon ritmo di Perugia, che ottiene il vantaggio dopo alcuni scambi in parità. Sull’8-5, quando le Black Angels vantano tre punti di vantaggio, Scandicci sfrutta il primo time out. Il resto del parziale scorre con grande equilibrio tra le due squadre, con il tabellone che vede il risultato incollato fino alla seconda metà. Nella frazione finale, Perugia ritrova fiducia e ottiene un vantaggio di due punti. Gaspari chiama time out sul 20-18. A riportare il punteggio in parità è Antropova. Sul finale, la squadra di casa è avanti di un solo punto e Giovi decide di sfruttare il proprio time out quando il risultato è di 23-22 e ferma nuovamente il gioco al 23-23. Nelle ultime battute, Perugia passa avanti con Cekulaev e riesce a vincere per 26-24.

Il set numero quattro si apre con Perugia avanti. Con il passare del tempo, però, il vantaggio delle Black Angels si riduce, fino ad annullarsi sul 12-12. Giovi chiama time out, ma l’interruzione non basta per fermare Scandicci. La Savino del Bene allunga e dà lo strappo sul 15-19, costringendo la formazione casalinga a fermare nuovamente il gioco. Le perugine tentano di mantenere il contatto con le avversarie, che però scappano in avanti. Il match point viene conquistato sul 22-24, con Bajema che mette a terra la palla del 22-25. Scandicci vince dunque 3-1 e conquista tre punti importanti.