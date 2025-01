Si apre con due risultati a sorpresa la 14^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket: alla Fruit Village Arena, il Napoli ottiene la seconda vittoria in campionato battendo Tortona con una prova convincente. Passo indietro importante, invece, per gli uomini di coach De Raffaele, che si fermano dopo le quattro vittorie nelle precedenti cinque partite: termina 92-83. Al Palaverde di Treviso, invece, i padroni di casa colpiscono nei momenti giusti e poi contengono le fiammate di Brescia fino all’86-84 finale.

Basket, Serie A 2024/2025: la cronaca di Napoli-Tortona

Partono bene gli ospiti con Kuhse (2-8), ma Woldetensae e Green realizzano il parziale di 7-0 che vale il sorpasso della squadra di casa. Bentil risponde ai canestri di Severini e Kamagate, mentre Newman si iscrive alla partita con la tripla che chiude il primo quarto (20-17). Lo stesso Newman è protagonista con altri punti e con l’assist per la schiacciata di Bentil che vale l’allungo di Napoli (27-19). Tortona rimane a contatto con le fiammate di Vital e Kuhse, mentre Strautins firma il nuovo pareggio (37-37) prima del sorpasso di Weems (37-39). Pullen e Bentil permettono alla squadra di coach Valli di andare al riposo lungo in vantaggio sul 43-39.

Il rientro in campo c’è il botta e risposta tra Severini e Green, prima del blackout di Tortona con un parziale di 16-2 a favore del Napoli. Candi, Kamagate e Baldasso permettono ai piemontesi di dimezzare lo svantaggio, ma Newman e i cinque punti di Pullen in pochissimi secondi rilanciano i partenopei (68-55). Pullen, protagonista con 28 punti e un notevole 10/10 a cronometro fermo, permette alla squadra di casa di contenere le fiammate ospiti, che non riescono a trovare continuità. L’ultimo sussulto ospite arriva con le triple di Vital e i canestri rapidi di Baldasso (84-78), ma Napoli ormai è in controllo e chiude con Green (20 punti).

Brescia cade a Treviso: la cronaca

La giornata si è aperta con la vittoria importante di Treviso in casa contro Brescia: per gli uomini di coach Vitucci si è trattato del ritorno ai due punti dopo le due sconfitte consecutive contro Sassari e Olimpia Milano, mentre i lombardi dopo ben sette vittorie consecutive. La partita del Palaverde si apre subito nel segno di Bruno Mascolo, che ispira i canestri di Alston, Macura e Paulicap, mettendosi anche in proprio per iniziare al meglio una partita che lo ha visto chiudere con 19 punti e 8 assist all’attivo. Ivanovic firma la tripla del -5 (16-11), ma Alston e Mascolo sono complici nel firmare il parziale di 8-0 che chiude il primo quarto (26-13). Brescia prova a ricucire, ma la tripla di Mazzola ridà spinta ai veneti, che con Bowman e Torresani volano sul +16. Brescia si riporta a -8, ma ancora Bowman e le due triple di Harrison chiudono il primo tempo sul 50-34.

La Germani torna bene in campo dall’intervallo lungo, trascinata da Amedeo Della Valle fino a riportare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Ma il gioco da tre di Mascolo e le altre giocate dei ragazzi di coach Vitucci permettono a Treviso di mantenere un vantaggio rassicurante. Certezze che vacillano negli ultimi quattro minuti di partita. Dal +11 Treviso, Della Valle e Burnell riportano gli ospiti a due possessi di distanza, mentre Bilan dall’angolo fa -4 a due minuti dal termine (83-79). Sull’86-84 dopo il botta e risposta Harrison-Rivers, Mascolo sbaglia il colpo del KO ma la tripla di Ivanovic è completamente fuori misura.

Oltre al già citato Mascolo, Treviso si è imposta grazie ai 20 punti di Harrison dalla panchina, mentre a Brescia non sono bastati i 25 punti di Della Valle (7/10 da tre) e i 20 di Ivanovic (oltre a 8 assist).