La decima giornata di ritorno della Serie A1 2024/2025 di volley femminile ha visto in scena un programma ricco e molto importante anche per la lotta salvezza. Proprio in tal senso spicca la vittoria di Perugia in cinque set contro Roma, mentre Firenze ha perso con la stessa modalità contro Busto Arsizio incappando nella nona sconfitta di fila. Tutti risultati, quindi, che non hanno smosso in particolare le posizioni per quanto riguarda il fondo della classifica. Basti pensare che tra Firenze, penultima, e Perugia, undicesima, ci sono appena tre punti e una sola vittoria di differenza. Missione compiuta, invece, per Cuneo, che fa un importante passo avanti battendo per 3-1 il Talmassons, sempre più ultimo.

Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, invece, Conegliano prosegue la sua striscia da imbattuta vincendo la 23esima partita di fila. L’Imoco ha bisogno del quinto set per avere la meglio sulla combattiva Novara. A chiudere il programma è Milano, che batte nettamente in tre set Bergamo.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LE QUALIFICATE ALLA COPPA ITALIA

A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

Volley femminile, Serie A1: Cuneo batte Talmassons, Roma KO in cinque set

Partiamo, quindi, dalla cronaca delle sfide che hanno coinvolto la zona salvezza. Cuneo non sbaglia e supera il Talmassons in quattro set. La partita è molto equilibrata, come certifica il primo set, che si è risolto sul 28-26 per le piemontesi. Grande rammarico per le friulane, che si sono ritrovate a condurre i giochi per 12-18 dopo il muro di Botezat. Bjelica si è resa protagonista della rimonta, poi conclusa dal muro di Cecconello e dal punto di Bakodimou. Dopo aver vinto anche il secondo set, stavolta con un più “comodo” 25-19, Cuneo accarezza la possibilità di chiudere in tre set ma subisce il ritorno d’orgoglio del Talmassons. Le ospiti prendono il controllo nella parte centrale (da 14-14 a 14-18) e si portano sul 2-1. Il quarto set, però, vede Cuneo allungare sul 19-12 e chiudere i conti.

Si passa, poi, alle vittorie in trasferta per 2-3 di Busto Arsizio e Perugia, rispettivamente contro Firenze e Roma. In particolare, le toscane vanno davvero vicine alla vittoria, portandosi in vantaggio per due volte. Sul 2-1, però, le lombarde si aggiudicano i due successivi set entrambi con lo scarto minimo di due punti. È ancora più bruciante la sconfitte per le capitoline, che dal 2-0 subiscono tre set di fila. Grandi protagoniste Nemeth e Traballi, che con 24 e 20 punti trascinano le umbre.

Milano travolge Bergamo, Conegliano supera un’ostica Novara

Per quanto riguarda le altre partite, Milano supera in tre set Bergamo, mettendo in campo una bella prova di squadra. Vero Volley mai in difficoltà, capace sempre di tenere l’iniziativa e prendere il largo nei momenti chiave del match, non lasciando spazio alle avversarie. Le grandi stelle di Milano si sono rivelate decisive nel successo, con Egonu che ha chiuso il match con 17 punti.

Decisamente più combattuta la partita tra Novara e Conegliano, ovvero il big match di questa giornata. L’Imoco si è portata due volte avanti, ma per altrettante volte è stata raggiunta, per quanto riguarda il conto dei set. Novara, infatti, nel secondo set ha risposto con il break decisivo favorito dai punti di Tolok e Bosio a metà set (18-13), mentre nel quarto set l’allungo è arrivato dal 14-14 con un parziale di 7-1 (21-15). Nel tiebreak, però, Conegliano ha subito trovato il margine di due punti, accelerando sul 9-10 portandosi sul 10-14 per poi chiudere con l’errore di Mims.

Tutti i risultati di domenica 16 febbraio

Wash4Green Pinerolo-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-14)

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (19-25, 25-19, 23-25, 25-19, 10-15)

Honda Olivero Cuneo-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (28-26, 25-19, 17-25, 25-19)

Il Bisonte Firenze-Eurotek Uyba Busto Arsizio 2-3 (25-23, 24-26, 25-19, 26-28, 13-15)

Smi Roma Volley-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2-3 (25-19, 25-20, 22-25, 22-25, 14-16)

Numia Vero Volley Milano-Bergamo 3-0 (25-18, 25-16, 25-20)