Sale l’attesa per il grande appuntamento del 26 aprile prossimo, che vedrà il Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) approdare in Italia. In particolare, la promotion americana, fondata nel 2018 a Philadelphia, che propone solo incontri di combattimento a mani nude, farà tappa a Firenze, al Palazzo Wanny. La lega, che sta crescendo in maniera sempre più importante anche fuori dal Nordamerica, tanto da aver allestito anche uno spettacolo a Marbella in Spagna, vede anche la partecipazione di Conor McGregor. L’irlandese, che è uno dei fighter più famosi al mondo, è il partner ufficiale di questa promotion fondata da David Feldman.

E tanti sono anche i nomi di spessore presenti oggi a Firenze per la conferenza di presentazione dell’evento. A fare gli onori di casa in platea sono stati l’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Letizia Perini, e Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino. Proprio il calcio fiorentino, infatti, è alla base della scelta di Firenze come città ospitante.

BKFC, McGregor “Italia è casa dei combattenti”

“Firenze e l’Italia sono la terra dei combattenti e dei gladiatori. E questo fuoco tornerà ad ardere in Italia, casa dei combattenti”. Queste le parole pronunciate da McGregor in concomitanza con la presentazione della tappa di BKFC in Italia. Infatti, il calcio fiorentino ha nel combattimento e nella boxe a mani nude gli elementi più spettacolari di questo gioco. Lo stesso McGregor, appunto, lotterà nell’ambito di questa lega: “Combatterò nel BKFC, voglio il titolo mondiale”. A rendere possibile l’arrivo della Bkfc in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di Bkfc Italy. La gestione operativa dell’evento è affidata a Luigi Perillo, che ha un’esperienza ventennale negli sport da combattimento.

Come detto, tanti dei nomi protagonisti in questa promotion hanno partecipato alla conferenza odierna. Tra questi Jimmy Sweeney, considerato il Re del Bare Knuckle, che a Firenze affronterà Rico Franco per il titolo welterweight. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, attesa anche per lo scontro tra Chris Camozzi, campione in carica della categoria cruiserweight, e Lorenzo Hunt, ex campione della stessa divisione. Presente anche Haze Hepi, combattente di etnia Maori nella categoria heavyweight. Fra gli italiani, Andrea Bicchi, calciante del calcio storico e fighter. Lubomir Guedjev, International growth director di BKFC, ha annunciato che quello di Firenze non sarà l’unico evento della lega in Italia: infatti, ne è in preparazione un altro sempre quest’anno.