Volley femminile, finale Scudetto A1 2024: Conegliano batte Scandicci in gara-3 e va sul 2-1, devastante Haak

Grandissimo spettacolo al PalaVerde, dove la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha battuto la Savino del Bene Scandicci in gara-3 della finale Scudetto di Serie A1 femminile 2023/2024. Le venete di coach Santarelli si sono imposte per 3-1 (30-28, 23-25, 29-27, 25-22) al termine di una vera e propria battaglia, come del resto erano già state le prime due partite della serie che si erano chiuse al tiebreak. Protagonista assoluta Isabelle Haak, autrice di una prestazione difficile da descrivere: alla fine sono 41 i punti per lei, ben coadiuvata dai 23 punti di Kathryn Plummer. Dall’altra parte della rete Ekaterina Antropova ne mette 26, che però non bastano a Scandicci per evitare la sconfitta. Adesso le ragazze di coach Barbolini dovranno vincere in casa al PalaWanny per provare a tornare in Veneto a giocarsi gara-5. A Conegliano manca invece una sola vittoria per festeggiare il sesto Scudetto consecutivo.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

IL PROGRAMMA DELLA FINALE SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI I RISULTATI

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

La cronaca – Che non sia una partita come le altre lo si capisce subito dal primo set, in cui prima Scandicci tiene botta portandosi sul 7-5 e poi crolla consentendo a Conegliano di scappare via sul 17-11 grazie soprattutto a una scatenata Haak (13 punti nel solo set d’apertura). L’Imoco sembra in controllo della situazione sul punteggio di 23-19, ma le toscane non ci stanno e tornano sotto con Zhu Ting ed Herbots. Quest’ultima si scatena ai vantaggi annullando tre set ball a Conegliano, anche le venete annullano due set ball e alla fine le padrone di casa chiudono con Plummer sul 30-28 nella bolgia totale del PalaVerde. Nel secondo set è ancora battaglia all’insegna dell’equilibrio, con Scandicci che sale di colpi in attacco e riesce a sbagliare il meno possibile. Britt Herbots è colei che guida le toscane, inizialmente avanti 8-5 ma poi costrette a inseguire sul 18-16. Ancora una volta però le ragazze di coach Barbolini trovano grande qualità nei momenti decisivi e stavolta riescono a frenare Conegliano. Il primo errore di Haak vale il 20-22 per Scandicci, che alla seconda set ball chiude con Herbots per il 23-25.

L’inizio del terzo set sorride a Conegliano, che sfrutta una ricezione tutt’altro che perfetta di Scandicci per portarsi avanti 9-4. Antropova e Herbots però scuotono le toscane, che per l’ennesima volta dimostrano grande carattere e tornano sotto. Haak continua a martellare senza sosta, superando i trenta punti in meno di tre set. Sul 23-21 però Conegliano si fa raggiungere e così sono ancora i vantaggi a decidere il parziale: Scandicci lavora bene in cambio palla e annulla cinque set ball, ma alla fine deve arrendersi con l’errore di Ruddins che vale il 29-27 in favore delle venete di coach Santarelli. Anche nel quarto set Conegliano parte fortissimo sul 9-5, Scandicci continua a rincorrere ma sembra iniziare a soffrire mentre dall’altra parte della rete c’è una Isabelle Haak in versione extra-lusso. Qualche errore tra le toscane, forse causato anche dalla stanchezza oltre che alla tensione del momento, permette alle venete di controllare e chiudere sul 25-22 con la solita Haak che fa esplodere di gioia il Pala Verde.