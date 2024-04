Ligue 1 2023/2024, Psg a valanga sul Lorient ma festa rimandata: il Monaco batte il Lille

Serata ricca di spunti interessanti in Ligue 1, dove sono andati in scena tre match del 29° turno. Ad aprire le danze la capolista Paris Saint-Germain, corsara senza problemi sul campo del Lorient penultimo in classifica. Le doppiette di Dembele e Mbappé hanno permesso agli uomini di Luis Enrique di imporsi per 4-1, con i padroni di casa che hanno trovato il gol della bandiera nel finale con Bamba e che dovranno provare a superare il cuore oltre l’ostacolo nelle ultime quattro di campionato per provare a centrare una salvezza tutt’altro che semplice visti i due punti di distacco dal Le Havre terzultimo e le tre lunghezze dal Metz quartultimo.

LORIENT-PSG 1-4: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Nessuna festa Scudetto però per il Psg, perchè il Monaco non molla e al Louis II batte 1-0 il Lille grazie al gol di Fofana al 61′. I monegaschi rafforzano così il secondo posto (+5 sul Brest) e soprattutto fanno scendere a -6 proprio il Lille nella lotta alla qualificazione diretta nella prossima Champions League. Non grandi notizie per il Lille, che nel prossimo turno farà visita a un Metz che ha appunto disperato bisogno di punti. La partita più spettacolare va in scena al Velodrome, dove il Marsiglia impatta sul 2-2 con il Nizza di Francesco Farioli. Ospiti avanti con Moffi al 13′, l’OM reagisce e trova il pari alla mezz’ora con Clauss prima di rimanere in 10 al 45′ a causa dell’espulsione di Moumbagna. Nonostante questo Aubameyang porta avanti i padroni di casa in avvio di ripresa, prima che il Nizza pareggi i conti al 72′ con Bard. Alla fine sono due punti persi sia per il Nizza, che non approfitta della sconfitta del Lille, che per il Marsiglia che rimane a -5 dal sesto posto del Lens.