La Prosecco Doc Imoco Conegliano è a un passo dal settimo Scudetto consecutivo, l’ottavo nelle ultime nove stagioni. La corazzata veneta ha infatti vinto anche gara-2 della finale Playoff di Serie A1 2024/2025, battendo la Numia Vero Volley Milano con un secco 3-0 all’Unipol Forum di Assago. Parziali di 22-25, 20-25 e 18-25 in favore delle ragazze di coach Davide Santarelli, che a questo punto avranno tre possibilità per chiudere la serie in proprio favore. L’appuntamento con gara-3 è per martedì 22 aprile alle 20:30 al PalaVerde, con Milano che cercherà l’impresa per riportare la sfida davanti al pubblico amico: l’eventuale gara-4 andrebbe in scena venerdì 25 aprile.

Il tutto senza dimenticare che Milano e Conegliano si sfideranno anche nella semifinale di Champions League, in programma il prossimo 3 maggio a Istanbul. Non saranno le uniche due italiane impegnate nelle Final Four di Istanbul, perchè dall’altra parte del tabellone ci sarà Scandicci. Il tutto a ulteriore dimostrazione del livello medio del volley italiano, che lo scorso anno vide proprio Vero Volley e Imoco in finale di Champions.

La cronaca di gara-2

Il primo set si apre con grande equilibrio, Egonu da una parte e Haak dall’altra si fanno subito sentire ma il primo break Milano lo ottiene grazie al muro di Anna Danesi. Conegliano finisce sotto 9-6 ed è costretta al primo timeout, dopo il quale Milano inizialmente mantiene il vantaggio con le ottime percentuali in attacco da parte di Egonu. Le venete però reagiscono e con il passare dei minuti trovano migliori soluzioni in difesa, mentre le padrone di casa faticano e devono cercare soluzioni estreme come un gran salvataggio di piede da parte di Cazaute. Il break di Conegliano arriva con il punto del 16-19, ma Milano rimane a contatto con il muro di Kurtagic per il 20-21. Nel momento decisivo l’Imoco si dimostra più lucida e precisa, così l’errore di Sylla porta il primo parziale alle ospiti con il punteggio di 22-25.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini reagiscono subito e allungano sul 3-0 in avvio di secondo set, consce di dover rientrare immediatamente in partita. Le Pantere di Daniele Santarelli accusano il colpo ma con grande pazienza recuperano punto su punto, con Gabi che sale di livello e trova punti preziosi fino al 14-15 che rimette tutto in discussione. Il finale di set è tiratissimo, con Conegliano che passa in vantaggio sul 19-18 e trova il break subito dopo con Haak. Ancora una volta arrivano errori pesanti dall’attacco milanese, per un parziale eloquente che porta le venete a vincere sette degli ultimi nove punti che portano al 20-25.

Nessuna pietà da parte della corazzata Imoco, che a inizio terzo set si porta avanti sul 7-3 alzando anche il livello in difesa. Gabi riesce addirittura a trovare vincenti con palleggi a due mani, a dimostrazione delle difficoltà difensive di Milano che si trova sotto 7-11 mettendo in difficoltà anche la carica dei 12mila dell’Unipol Forum. Il pallonetto di Haak vale il 9-16 e di fatto mette in ghiaccio il risultato, con Gabi che chiude poi il punto più lungo e spettacolare del match per il 12-19 tra gli applausi del pubblico. Inevitabile l’epilogo, con ancora Haak a mettere a terra il pallone del 18-25 su cui si conclude il match.

Il tabellino di fine partita esalta i 19 punti di Gabriela “Gabi” Braga Guimaraes, ben coadiuvata dai 17 punti di Isabelle Haak. Si fa sentire anche Zhu Ting a quota 11, mentre tra le file di Milano si registrano i 19 punti di Egonu, che però è l’unica della Vero Volley a raggiungere la doppia cifra.