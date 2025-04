Sofia Raffaeli non smette di incantare e firma un’altra grande prestazione, vincendo l’oro nell’all around della tappa Coppa del Mondo di Baku. Alla Milli Gimnastika Arenası va in scena un vero e proprio spettacolo da parte del bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, che stavolta si mette alle spalle tutte le principali rivali. La ventunenne delle Fiamme Oro ha chiuso il concorso completo con il punteggio di 113.400, frutto di una gara molto regolare nelle giornate di venerdì e sabato. Ieri infatti la Raffaeli ha ottenuto il terzo posto al cerchio con 29.300 e il secondo alla palla con 28.050, mentre quest’oggi sono arrivati la terza piazza alle clavette (28.550) e il quarto posto al nastro (27.500).

Secondo posto per l’ucraina Taisiia Onofriichuk, che dopo essersi imposta nella tappa di Sofia stavolta deve alzare bandiera bianca con un distacco di 150 millesimi rispetto a Raffaeli. Sul podio anche la bulgara Stiliana Nikolova con un totale di 113.150 mentre è solo quarta la campionessa olimpica di Parigi 2024, la tedesca Darja Varfolomeev che paga a caro prezzo le incertezze a cerchio e palla cercando una vana rimonta grazie alla vittoria del segmento alle clavette. Per lei alla fine sono 111.300 punti, che la tengono davanti alle bielorusse Alina Harnasko (109.850) e Anastasiia Salos (108.450), in gara sotto bandiera dei paesi indipendenti.

L’Italia sorride anche con Dragas: due finali di specialità per la classe 2007

Saranno quindi quattro le finali di specialità per Sofia Raffaeli nella giornata di domani, a cui l’azzurra aggiungerà anche quella di squadra ai 5 nastri. Attenzione però, perchè l’Italia avrà anche un’altra rappresentante in gara. Si tratta di Tara Dragas, che si conferma sempre più ad alti livelli grazie al quinto posto alle clavette (27.550) e il settimo posto al nastro (27.150). Ottime notizie quindi dalla diciottenne di San Daniele del Friuli, anche lei atleta delle Fiamme Oro dopo essere cresciuta nell’ASU di Udine. Allenata dalla mamma, Spela Alenka Mohar, Dragas si conferma nella tappa di Baku dove l’anno scorso aveva collezionato un quarto posto al cerchio e un sesto alla palla.

Le Final Eight di specialità e le finali a squadre saranno tramesse in diretta domani su La7d a partire dalle ore 10:00 con il commento di Marta Pagnini. Il circuito di Coppa del Mondo poi proseguirà fino al gran finale di Milano, in programma dal 18 al 20 luglio all’Unipol Forum di Assago.

Raffaeli: “Dedico la vittoria al presidente Mattarella”

Al termine della gara, Sofia Raffaeli ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Ho concluso una gara senza errori, è la cosa che mi rende più contenta oggi – spiega – E’ una bella rivincita dopo la tappa di Sofia, dove avevo raccolto solo una finale. Oggi non ho voluto rischiare troppo, domani aggiungerò qualche elemento che non ho eseguito in qualifica e quindi l’obiettivo è quello di fare ancora meglio. Sono soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti.” E a chi le chiede se c’è una dedica particolare per la vittoria, Raffaeli risponde: “Oltre a Fabriano, alle Fiamme Oro e alla mia Federazione, vorrei dedicare questo risultato al presidente Mattarella, che è sempre stato molto vicino a noi sportivi e al quale auguro una pronta guarigione”.

Spazio anche per le parole dell’allenatrice della poliziotta marchigiana, Claudia Mancinelli: “La vittoria di oggi ci sprona a fare ancora meglio domani, rimaniamo concentrate. Sofia ha controllato bene gli esercizi ed è riuscita a condurre una gara molto intelligente. Ha gestito la pressione delle aspettative e domani speriamo di far passare una bella Pasqua a tutti i tifosi che saranno davanti alla tv”.