Si alza il sipario sulla Finale Scudetto della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Ultimo atto dei Playoff, quello che assegnerà il titolo di Campione d’Italia e che chiuderà la stagione della massima serie italiana. Si sono, infatti, già conclusi i Playoff Challenge con il trionfo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Nel fine settimana del 3-4 maggio poi andrà in scena ad Istanbul la Final Four di Champions League con ben tre squadre a rappresentare l’Italia (Conegliano, Milano e Scandicci), ma prima bisogna pensare a chiudere al meglio il campionato italiano. A sfidarsi per lo Scudetto sono Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, a confronto per la quinta volta in stagione tra Supercoppa, Mondiale per Club, Coppa Italia e regular season. Cinque precedenti vinti tutti dalla corazzata veneta, ma le meneghine hanno trovato la migliore condizione in questo finale di stagione e sono pronte a battagliare.

Si rinnova la sfida: Milano riuscirà a fermare Conegliano?

Conegliano-Milano sta diventando il grande classico della pallavolo italiana. I precedenti tra le due formazioni sono 42, di cui 38 giocati nelle competizioni nazionali. Si tratta della sfida più frequente nella storia dell’Imoco, dietro solo all’Igor Gorgonzola Novara (60 partite). I precedenti sorridono alle pantere con 37 successi contro i 5 delle meneghine. Guardando i confronti più recenti, Wolosz e compagne hanno avuto la meglio nelle ultime 11 gare. Da sottolineare anche che in sette occasioni la sfida tra Conegliano e Milano ha assegnato un trofeo e a trionfare sono sempre state le gialloblù (Scudetto 2022 e 2023, Coppa Italia 2023 e 2024, Supercoppa 2023 e 2024, Champions League 2024). Insomma, si tratta di una grande sfida che si rinnova e si preannuncia ancora una volta infuocata.

De Gennaro firma un nuovo record

Le pantere di Daniele Santarelli arrivano a questa finale dopo aver superato Bergamo e Novara ai Play-Off, mentre Orro e compagne hanno avuto la meglio contro Vallefoglia e Scandicci. Le venete hanno incassato la prima sconfitta stagionale proprio in semifinale contro una grande Novara, che ha lottato fino a Gara-4. Le ragazze di Stefano Lavarini hanno invece chiuso la pratica a Gara-3 e arrivano dunque a questo appuntamento un po’ più riposate.

Il PalaVerde (ancora una volta sold-out) è pronto a spingere le beniamine di casa, ma le meneghine hanno raggiunto il picco di forma e sono pronte a mettere in difficoltà Conegliano, che dal 2018 arriva sempre in finale (nel 2020 il campionato fu sospeso causa Covid). Una serie di finali che fa scrivere un’altra pagina di storia a Monica De Gennaro: dopo aver superato Francesca Piccinini per presenze in Serie A (oltre 631), il libero raggiunge Piccinini a quota 9 finali Scudetto disputate (7 su 8 vinte), tutte in maglia gialloblù.

Programma e TV finale Scudetto 2025

Le partite della Finale Scudetto della Serie A1 di volley femminile 2025 godranno della massima copertura. Saranno, infatti, trasmesse in diretta streaming a pagamento su volleyballworld.tv (la piattaforma ufficiale della FIVB) e DAZN, oltre che in diretta tv in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 si svolgono al meglio delle cinque gare: ecco il programma dettagliato con date e orari della serie di finale e le informazioni per vedere in diretta le partite.

Gara 1 – Mercoledì 16 aprile 2025

20:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

Gara 2 – Sabato 19 aprile 2025, ore 16.00

16:00 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

Gara 3 – Martedì 22 aprile 2025, ore 20.30

20:30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

Eventuale Gara 4 – Venerdì 25 aprile 2025

18:00 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

Eventuale Gara 5 – Domenica 27 aprile 2025

18:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai 2, DAZN e volleyballworld.tv