Il Napoli non è bello, soffre, ma a questo punto della stagione sono i tre punti che contano e la squadra di Antonio Conte raggiunge l’obiettivo all’U-Power Stadium di Monza. Una partita molto complicata per Lukaku e compagni, che rischiano anche più volte di andare sotto nel corso del primo tempo e riescono a sbloccare il risultato solo al minuto 72. Ed ecco che – almeno fino a domani – i partenopei e l’Inter sono di nuovo appaiati in testa alla classifica di Serie A. Per i brianzoli di Alessandro Neta l’ennesimo ko di una stagione disgraziata, ma questa sera l’allenatore sarà decisamente soddisfatto della prestazione messa in campo dai suoi. A questo punto deel campionato è ciò che si chiede a una squadra virtualmente già in B.

BRUTTO NAPOLI IN AVVIO, 0-0 AL 45′

Non un avvio entusiasmante da parte degli uomini di Conte, con il Monza che scende in campo con coraggio e prova a sfruttare qualch disattenzione di troppo da parte degli ospiti. La risposta del Napoli è affidata al solito McTominay, pericoloso prima su punizione e poi con una delle sue incursioni in area. Ma la chance più grande della prima mezz’ora è sui piedi di Castrovilli, che sfrutta un errore in fase di ripiegamento di Oliveira e arriva quasi a tu per tu con Meret, ma il tiro dell’ex-Fiorentina finisce di poco a lato.

La squadra di Nesta va in almeno un altro paio di occasioni non lontano dalla rete del vantaggio, senza però riuscirci. Un primo tempo di cui Conte non può considersi certo soddisfatto si chiude quindi sullo 0-0.

CI PENSA IL SOLITO MCTOMINAY

Conte è visibilmente insoddisfatto e prova a cambiare le carte in tavola. Il Napoli esce dagli spogliatoi senza Gilmour, ma con Anguissa al suo posto. Poi dopo qualche minuto termina anche la partita di Oliveira, che lascia spazio a Raspadori. L’opportunità più grande del match per i partenopei arriva al 67′, quando la retroguardia del Monza si addormenta e permette a Raspadori di trovare in profondità Politano: l’esterno offensivo di Conte si fa respingere la sua conclusiona da Turati.

I brianzoli sembrano in calo e il gol arriva: ci pensa – neanche a dirlo – Scott McTominay. Il centrocampista scozzese per la sesta volta in questo campionato sblocca una partita, sfruttando anche un’uscita a vuoto di Turati. La squadra di Nesta non riesce a reagire e il Napoli gestisce senza troppi patemi fino al triplice fischio.

IL TABELLINO CON I VOTI

MONZA (3-5-2): Turati 5.5; Pereira 6, Caldirola 6, Carboni 6.5; Birindelli 6 (31’st Ganvoula 5.5), Castrovilli 6.5 (39’st Ciurria sv), Bianco 6 (39’st Urbanski sv), Akpa Akpro 6 (22’st Gagliardini 6), Kyriakopoulos 6; Caprari 5.5, Mota 5.5. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Brorsson, Lekovic, Martins, Sensi, Vignato, Petagna, Forson. Allenatore: Nesta 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Marin 5.5, Oliveira 5.5 (19’st Raspadori 6.5); Gilmour 6 (1’st Anguissa 6), Lobotka 5.5, McTominay 7; Politano 5.5 (40’st Ngonge sv), Lukaku 5.5 (34’st Simeone sv), Spinazzola 6. In panchina: Turi, Scuffet, Mazzocchi, Billing, Hasa, Okafor. Allenatore: Conte 6.

RETI: 27’st McTominay.

Ammoniti: Marin, Mota, Akpa Akpro, Bianco, Caldirola, Ngonge.