La Prosecco Doc Imoco Conegliano non ha intenzione di fermarsi e batte anche la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile. Una vittoria in tre set che non dice tutto di una partita in cui la formazione di Andrea Pistola ha dato battaglia, arrendendosi però alla maggiore esperienza delle venete. 3-0 (25-18, 25-22, 25-20) il risultato finale, che permette a Conegliano di volare in semifinale dove affronterà Novara.

Coppa Italia volley femminile, la cronaca di Conegliano-Vallefoglia

Dopo un iniziale break di Vallefoglia, Zhu e soprattutto Fahr, con un attacco vincente e un muro, firmano l’allungo di Conegliano, che vola sul +4 dopo l’errore di Bici (11-7). La stessa Bici è protagonista nel recupero delle ospiti (12-11), ma gli errori di Giovannini in ricezione e di Perovic al servizio consegnano il set alle padroni di casa. Il secondo set si apre con un grande equilibrio, rotto però dal parziale di Conegliano grazie alle solite Zhu e Fahr, con la seconda che piazza anche un punto fondamentale (16-10). Il muro di Carletti e gli errori di Lukasik e Gabriela riavvicinano Vallefoglia (23-22), ma il muro di Zhu chiude definitivamente i conti.

Il terzo set vede Vallefoglia realizzare un primo break, subito recuperato da Conegliano che allunga con il muro di Haak e il punto di Fahr (13-8). Anche in questo caso, le ospiti sono combattive ed efficaci, riuscendo a non uscire mai di partita riportandosi anche a -1. Ma Conegliano non si scompone di autorità l’incontro approfittando anche di un’invasione avversaria.