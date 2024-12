Il giocatore non l’ha presa bene e si scaglia con quello che è ormai il suo ex club: “Non è stato bello ciò che hanno fatto, l’ho scoperto da Instagram”.

Non sempre gli addii nel mondo del calcio sono vissuti con serenità. Anzi, forse è più corretto dire che difficilmente si vedono addii pacifici. C’è chi lascia il club dopo dei detriti con la società; c’è chi non si separa bene con i tifosi per aver accettato l’offerta di una squadra rivale; c’è chi viene salutato dalla dirigenza alla scadenza del contratto senza la possibilità di rinnovo. Il caso più eclatante degli ultimi giorni riguarda l’ex campione del mondo David Luiz.

Arrivato in Europa a 20 anni, quando nel 2007 ha firmato con i portoghesi del Benfica, dopo quattordici anni passati a calcare i grandi palcoscenici del calcio mondiale con le maglie di Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, nel 2021 è tornato a casa, in Brasile, firmando con il Flamengo.

Tre anni, 132 presenze e la prestigiosa Copa Libertadores vinta nel 2022 non sono però bastati a convincere il Flamengo a rinnovargli il contratto in scadenza il 31 dicembre. Una scelta che però non è stata accolta bene dal difensore brasiliano. Non tanto per la decisione in sé, ma per i modi in cui è stata comunicata.

David Luiz si scaglia contro il Flamengo

La società nei giorni scorsi ha comunicato sui profili social la decisione di salutare David Luiz, non rinnovando il contratto in scadenza al termine di questo 2024 ormai agli sgoccioli. Ed è proprio lì che David Luiz ha scoperto di questa decisione del club, così come comunicato dal brasiliano in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

David Luiz ha ammesso di aver scoperto del suo mancato rinnovo da Instagram e questa cosa non gli è piaciuta per nulla: “Non è stato bello, se non avessi avuto i social media non l’avrei mai scoperto”. Nessuno lo ha contattato in privato, nessuno gli ha comunicato nulla e questo l’ex Chelsea e PSG non lo riesce proprio ad accettare: “Non era quello che volevo. Avrebbero potuto dirmelo di persona, lo avrei accettato, avrei compreso l’idea di intraprendere un nuovo ciclo”.

David Luiz ha inoltre annunciato di non pensare ancora al ritiro, nonostante la sua carta d’identità reciti 37 anni alla voce età. Ma, nonostante questa mossa decisamente discutibile dell’ormai suo ex club, il difensore classe ’87 ha dichiarato di non voler giocare per nessuna squadra rivale del Flamengo.