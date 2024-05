Volley, Champions League femminile 2024: Conegliano trionfa e fa poker, Milano cede al tie-break in finale

L’Antonio Carraro Imoco Conegliano si aggiudica la Champions League 2023/2024 di volley femminile: sconfitta per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) l’Allianz Vero Volley Milano nella Super Final di Antalya, in Turchia. Il derby italiano nell’atto conclusivo della massima competizione continentale per club si risolve a favore delle venete, che dominano a tratti e alla fine conquistano l’ambito titolo per la seconda volta nella storia del club. Le pantere fanno così poker di trofei stagionali: dopo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, arriva anche la Champions. Non riesce l’impresa alla formazione di Marco Gaspari, che paga qualche momento di forte appannamento e fatica a contenere la macchina Conegliano a pieno ritmo. Grande emozione al termine del match per i saluti ai tifosi di Robin De Kruijf, partita titolare per quest’ultima partita della sua carriera dopo otto anni in maglia gialloblù. La migliore realizzatrice di Conegliano è Isabelle Haak con 23 punti, davanti a Kathryn Plummer (22 punti), mentre a Milano non sono bastati i 19 punti di Paola Egonu ed i 13 di Miriam Sylla. Di seguito, la cronaca della finale della Cev Champions League femminile 2023/2024.

LA PARTITA

Conegliano scende in campo determinata (4-0) e scappa via (13-8) contro una Milano che invece fatica a trovare ritmo (18-13). Le pantere non si fanno sorprendere e gestiscono (20-14) fino a chiudere rapidamente la prima frazione (25-14). Nel secondo set Milano cambia passo (2-3) e con il turno in battuta di Egonu trova il doppio vantaggio (3-5), le venete rimangono incollate e pareggiano i conti sul 7-7. La formazione di Gaspari trova ritmo (8-12) e preme sull’acceleratore con il devastante turno al servizio di Malual (9-17). Le pantere però non mollano (13-17) e si rifanno sotto (20-23) sfruttando anche qualche errore avversario nel finale (23-24), ma poi Paola Egonu si rifà degli attacchi out e mette a terra la palla che vale il set per Milano (23-25).

Nel terzo set Conegliano prova subito a scappar via (6-2), Milano cerca di rimanere in scia (8-5) ma fatica a salire di colpi (14-9). Le pantere tornano a dominare in ogni fondamentale (18-10) e controllano il vantaggio (20-14), andando a chiudere senza troppi patemi la frazione che le riporta in vantaggio nel match (25-19). Nel quarto set torna l’equilibrio (7-7), Milano sembra avere qualcosa in più (12-15) ma le pantere rimangono agganciate (17-18). Nel finale però sono le ragazze di Marco Gaspari a premere sull’acceleratore, aggiudicandosi la frazione (19-25) che rinvia tutto al tie-break. Nel decisivo quinto set Conegliano inizia meglio (4-2), Milano risponde (6-6) ma le pantere trovano un break (9-6) e staccano le avversarie (12-8), lanciandosi verso la vittoria della frazione (15-9) che vale il trionfo in Europa.