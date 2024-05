Atletica, Mondiali staffette: cambiano i team azzurri per le finali

Dopo le tre promozioni alle finali di ieri, equivalenti ad altrettanti pass per i Giochi Olimpici di Parigi, ai World Relays di Nassau mancano solo i round finali. La 4×100 uomini e le due staffette 4×400 di genere, già con il ticket olimpico in tasca, affronteranno le finali della manifestazione, mentre per la 4×400 mista e la 4×100 donne, ieri eliminate, sarà la volta del ripescaggio a cinque cerchi. Ci sono altri sei posti-squadra sull’aereo per Parigi, in ciascuna delle due prove che vedranno impegnati i quartetti italiani. Proprio al fine di puntare al massimo risultato in termini di qualificazione, lo staff tecnico azzurro ha apportato alcuni cambi nelle formazioni in gara. Il dt azzurro Antonio La Torre ha deciso di inserire l’esordiente De Masi come ultima frazionista della 4×100 donne (ieri aveva corso Alessia Pavese), e di spostare Alice Mangione nella staffetta mista, in ultima frazione (la siciliana ieri aveva corso in un eccellente 50.56 la porzione conclusiva della 4×400 di genere, stasera entra nella mista al posto di Alessandra Bonora).Nella finale della 4×400 donne, al posto della Mangione, spazio a Virginia Troiani.

Queste le formazioni azzurre.

4×100 uomini: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.

4×100 donne: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Arianna De Masi.

4×400 uomini: Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Davide Re.

4×400 donne: Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Viginia Troiani, Giancarla Trevisan.

4×400 mista: Lapo Bianciardi, Anna Polinari, Riccardo Meli, Alice Mangione.