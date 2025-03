Doveva essere un finale thrilling e così è stato: l’ultima giornata della regular season della Serie A1 femminile di volley 2024/2025 si è giocata in contemporanea consegnando tutti gli ultimi verdetti più attesi. In particolare, gran parte dell’attenzione si è rivolta al duello a distanza per la salvezza tra Roma e Firenze. Ad avere la peggio sono le capitoline che, arrivate all’ultima giornata in terzultima posizione, sono crollate in casa contro Pinerolo. A Bergamo, invece, le toscane, sotto 2-0, sono riuscite a rimontare fino a vincere al tiebreak, strappando una salvezza clamorosa.

ROMA-PINEROLO

L’equilibrio si rompe sul 9-9, quando Akrari e D’Odorico firmano un parziale che permette alle ospiti di allungare sul 9-13. A questo punto, il set si complica per le capitoline, che toccano anche il -5 dopo l’attacco vincente di Sorokaite (14-19). Roma si riavvicina (17-19), ma la solita Akrari ristabilisce subito un margine rassicurante, che dura fino al termine del set, chiuso dalla ricezione errata di Provaroni. Il secondo set si apre subito con Roma costretta a inseguire: il muro di Smarzek (7-12) indirizza in maniera molto importante il parziale. la squadra di casa prova una timida reazione, ma i due punti consecutivi di Sylves ricaccia indietro il tentativo (11-17). Roma non ci sta e risale anche fino al -1 (22-23), ma Smarzek e D’Odorico consegnano il secondo set a Pinerolo.

Il terzo set è favorevole alle padrone di casa, che trovano la necessaria scossa nelle mani di Salas, trascinatrice con attacchi vincenti e anche un muro (10-5). Anche Schoelzel si distingue con un muro importante, poi Adelusi e ancora Salas firmano il +7 (16-9). A questo punto, Roma, si avvia verso una veloce conclusione del parziale, per pensare poi al terzo set. Quest’ultimo periodo si apre con l’errore di Smarzek (4-2), che si rifà subito piazzando punti importanti per Pinerolo, che si riporta avanti. Un errore di Adelusi e qualche ricezione sbagliata mina le certezze di Roma, che crolla a -4. La reazione arriva, tanto che si torna in parità sul 21-21. Qui, però, l’attacco vincente di D’Odorico e un errore di Adelusi condannano Roma.

BERGAMO-FIRENZE

I muri di Evans e Montalvo fanno partire al meglio Bergamo, che vola sul +5 con un altro punto della stessa Montalvo (9-4). Anche Butigan alza il muro, permettendo alle toscano di mantenere il contatto (10-8), ma Manfredini e Montalvo firmano il nuovo parziale a favore della squadra di casa (14-10). Firenze si aggrappa a Malual, ma Montalvo scaccia via il pericolo chiudendo il primo set. Malual parte forte nel secondo parziale, con un muro e un attacco vincente (1-4). Evans e Montalvo si esaltano ancora con il muro, e Bergamo recupera la parità. I due punti di Montalvo, intervallati dall’errore di Davyskiba in ricezione (21-17) fanno crollare le speranze di rimonta delle bisontine, che cedono anche il secondo set.

Il terzo set è molto equilibrato, ma nel tratto centrale è Bergamo ad allungare sul 18-14. Proprio quando tutto sembra finito per Firenze, che si ritrova sotto per 24-22, però, arriva la clamorosa reazione delle toscane. Acciari prolunga la partita ai vantaggi, poi il muro di Battistoni consegna il set alle ospiti, che possono ancora sperare. L’occasione è più ghiotta che mai, Firenze guadagna subito un piccolo margine che diventa sempre più importante fino all’errore di Mlejnkova (9-14). Malual, Butigan e Nervini tengono al sicuro le ospiti, che si aggiudicano il set e possono già festeggiare. Il tiebreak è un vero tripudio per Firenze, che si prende la soddisfazione di vincere la partita aggiudicandosi un quinto set giocato punto a punto. Al termine, può iniziare ufficialmente la festa delle ragazze di coach Chiavegatti.

Volley A1 femminile, le altre partite: Conegliano chiude la regular season da imbattuta

La regular season si chiude con una dominatrice assoluta, Conegliano, che rifila tre set anche a Perugia e chiude questa prima parte di campionato da imbattuta, con ventisei vittorie in altrettante partite. Un successo netto, un dominio mai messo in dubbio e certificato ancora dalle prestazioni di Haak e Gabriela. Il big match di giornata tra Scandicci e Novara, invece, va alle piemontesi. In parità dopo i primi due set, il terzo set vede le padrone di casa partire bene portandosi sul 3-0. Tolok e Alsmaier, però, conducono la rimonta ospite, che a loro volta effettuano il sorpasso trovando anche un piccolo margine (9-12). Scandicci non trova mai il contro break per pareggiare, e anzi crollano a -3 sull’errore di Antropova (21-24), che di fatto chiude il set. Ishikawa, invece, è protagonista nel quarto set, firmando un break che indirizza il parziale a favore di Novara. Le piemontesi acquisiscono sempre più fiducia e Scandicci non ha la forza di reagire.

Questa sconfitta condanna le toscane a subire il sorpasso al secondo posto da parte di Milano che, a parte un calo nel secondo set, regola in quattro set Chieri. Vittoria in quattro set anche per Vallefoglia, che batte Cuneo e si prende la settima posizione scavalcando Bergamo. Infine, il Talmassons non riesce a chiudere la regular season con un sorriso: già sicura della retrocessione, la squadra friulana cede al tiebreak in casa di Busto Arsizio.

Questi, quindi, gli accoppiamenti per i playoff scudetto: Conegliano-Vallefoglia, Milano-Bergamo, Scandicci-Busto Arsizio, Novara-Chieri. Questi, invece, quelli dei playoff Challenge: Pinerolo-Firenze, Perugia-Cuneo. Di seguito il dettaglio della classifica.

Classifica finale regular season volley A1 femminile

Prosecco Doc Imoco Conegliano 77 pt (26V-0P) Numia Vero Volley Milano 60 pt (21V-5P) Savino Del Bene Scandicci 58 pt (19V-7P) Igor Gorgonzola Novara 56 pt (20V-6P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 43 pt (16V-10P) Eurotek Uyba Busto Arsizio 41 pt (15V-11P) Bergamo 36 pt (11V-15P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 38 pt (11V-15P) Wash4green Pinerolo 33 pt (11V-15P) Bartoccini-Mc Restauri Perugia 25 pt (8V-18P) Honda Olivero Cuneo 24 pt (8V-18P) Il Bisonte Firenze 21 pt (7V-19P) Smi Roma Volley 20 pt (6V-20P) Cda Volley Talmassons Fvg 14 pt (3V-23P)

I risultati dell’ultima giornata

Smi Roma Volley-Wash4Green Pinerolo 1-3 (18-25, 22-25, 25-15, 21-15)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (20-25, 25-16, 22-25, 15-25)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Honda Olivero Cuneo 3-1 (23-25, 25-20, 25-11, 25-22)

Bergamo-Il Bisonte Firenze 2-3 (25-23, 25-21, 28-30, 18-25, 13-15)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Numia Vero Volley Milano 1-3 (18-25, 26-24, 20-25, 17-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Cda Volley Talmassons Fvg 3-2 (25-13, 25-27, 20-25, 25-18, 15-11)