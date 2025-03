Prosegue senza podi l’avventura degli italiani nella prima Ranking Series del 2025, in corso di svolgimento a Tirana con il consueto torneo internazionale Muhamet Malo. Dopo le eliminazioni di Elena Esposito (59 kg) e Aurora Campagna (62 kg) nella giornata di ieri, anche Enrica Rinaldi fa poca strada nei 76 kg. L’azzurra ha iniziato il suo cammino dai quarti di finale, dove però è stata sconfitta nettamente (9-0) da Medet Kyzi Aiperi del Kyrgyzstan. Il bronzo europeo in carica slitta così al ripescaggio, dove però cede alla 20enne cinese Meile Zhang, che sul 3-3 riesce a schienare l’azzurra. A trionfare nella categoria, un po’ a sorpresa, è la statunitense Dymond Precious Guilford, che in finale per l’oro supera proprio Aiperi, mentre il bronzo è andato all’ucraina Anastasiya Alpyeyeva e alla kazaka Elmira Syzdykova.

Nei 72 kg a trionfare è stata la kazaka Zhamila Bakbergenova, che ha preceduto l’ucraina Alla Belinska (argento) e la statunitense Alexandria Junis Claudia (bronzo). Nei 57 kg a far festa è il Canada grazie a Samantha Leigh Stewart. Secondo gradino del podio per la turca Elvira Suleyman Kamaloglu (argento). Bronzo per la statunitense Amanda Martinez e l’ecuadoriana Luisa Elizabeth Valverde Melendres. La giapponese Moe Kiyooka si aggiudica l’oro dei 53 kg e lo fa precedendo la romena Andreea Ana (argento), la cinese Yuxuan Li e la russa Natalia Malysheva (bronzo).

Due le categorie di peso maschili in gara quest’oggi. Nei 63 kg della greco-romana è il turco Kerem Kamal a fare festa con la vittoria per superiorità sul kirghiso Doolotbek Choibekov, mentre il bronzo è andato all’iraniano Mehdi Seifollah Mohsen Nejad e all’altro kirghiso Baiaman Apilov. Razzak Beishekeev (Kyrgyzstan) vince l’oro nei 67 kg della greco-romana. Anche quest’ultimo atto è finito per superiorità e ad accontentarsi dell’argento è stato il moldavo Valentin Petic. Bronzo per il georgiano Joni Khetsuriani e il kazako Bagdat Sabaz.

Domani sarà il turno di Nikoloz Kakhelashvili. L’azzurro è impegnato nei 97 kg di greco romana e inizierà il suo percorso nei quarti di finale, dove dovrà vedersela contro il vincitore del match preliminare tra il giapponese Takahiro Tsuruda e il tedesco Lucas Alexandros Lazogianis. In caso di passaggio del turno, Kakhelashvili dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra l’olandese Tyrone Sterkenburg e il bulgaro Kiril Milov.