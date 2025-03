Terza vittorie consecutiva e terzo clean sheet di fila. L’Udinese batte il Parma 1-0 e non smette di sognare. Nell’incontro valido per la 27ma giornata di Serie A, è un rigore di Thauvin al 38′ a decidere il match: Balogh tocca di mano in area, il Var richiama Maresca che dopo il consulto al monitor indica il dischetto. Nella ripresa l’Udinese si difende con ordine e segna il 2-0 con Thauvin, ma l’assistente alza la bandierina per una posizione di fuorigioco iniziale di Lucca. L’Udinese sale a 39 punti in classifica, blindando il decimo posto. Il Parma di Chivu, dopo la bella vittoria sul Bologna, resta a quota 23.

UDINESE

Padelli 7

Non giocava dal 22 maggio 2022. Tre anni dopo, con 40 candeline da spegnere ad ottobre, sfoggia una delle parate più belle del campionato al primo tiro in porta subìto. Nega il gol anche a Pellegrino nel finale

Ehizibue 6.5

Al 55′ illude lo stadio coordinandosi alla perfezione con un tiro al volo da fuori area. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta su una bella prestazione (83′ Kristensen sv)

Bijol 7

Controlla bene Bonny. Terzo clean sheet consecutivo della difesa e una grossa fetta di merito è la sua

Solet 7

All’82’ salva sulla linea un tiro di Almqvist a Padelli battuto

Kamara 6

All’81’ ha ancora l’energia di strappare tra le linee. Col suo dinamismo fa la differenza soprattutto nel finale di gara

Atta 6.5

Pericoloso in due occasioni in avvio di gara. Altra bella prova (59′ Zarraga 6 Entra bene in partita)

Lovric 6.5

Sbroglia qualche situazione delicata. Non sempre è preciso, ma è sicuramente efficace

Karlstrom 7

Puntuale in pressione: anticipa gli avversari e sporca bene le linee di passaggio. Ma è anche pulito nella costruzione

Ekkelenkamp 7

Si muove tanto e bene. Lucido nelle giocate, ma anche deciso e puntuale nei contrasti. Al 77′ una sua scivolata a ridosso della bandierina innesca un’azione da gol per Lucca (83′ Rui Modesto sv)

Thauvin 7

Segna il rigore, sbaglia un gol fatto, ne segna uno bellissimo ma con la bandierina alzata dell’assistente per un fuorigioco di Lucca. Nel complesso però ogni sua sterzata, ogni suo dribbling, ogni sua imbucata contribuisce a dare all’Udinese un abito più elegante. Non offre punti di riferimento e la difesa del Parma fa fatica a contenerlo (83′ Iker Bravo sv)

Lucca 6.5

La scenata del rigore di Lecce è archiviata dopo trentotto minuti: Maresca concede il penalty, lui prende il pallone e lo affida a Thauvin. Generoso nei duelli e nelle sponde (90′ Davis sv)

PARMA

Suzuki 6.5

Fa buona guardia su Atta in avvio di gara. Si ripete nella ripresa su Thauvin e Lucca

Leoni 6

Torna titolare dopo aver scontato il turno di squalifica. Thauvin non offre punti di riferimento e Lucca è un brutto cliente, ma è il migliore del reparto arretrato

Valenti 5

Troppe palle perse

Balogh 5

Un tocco col braccio in area porta Maresca al Var e Thauvin dal dischetto (58′ Lovik)

Valeri 5.5

Non riesce a spingere come Chivu vorrebbe. Ha un passo importante, ma oggi non l’ha messo in mostra (91′ Hainaut sv)

Keita 5.5

Poco ispirato

Estevez 5.5

Non giocava due gare da titolare di fila da agosto. Non è ancora brillante (58′ Almqvist 6 Più brillante dei compagni di reparto)

Sohm 6.5

Accompagna le azioni offensive e cerca di riempire l’area. Il migliore tra i giocatori di movimento

Man 6

Smista bene qualche pallone, ma la sua prestazione è povera di spunti individuali (91′ Camara sv)

Bonny 5

Ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime tre gare, dopo 10 presenze di seguito senza coinvolgimenti attivi nelle marcature. Stasera non supera l’esame di maturità

Cancellieri 5

Non entra mai in partita (83′ Pellegrino sv)