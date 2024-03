Tabellone semifinali Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley: ecco tutti gli accoppiamenti della fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica si sono sfidate in serie al meglio delle tre partite per proseguire la corsa verso lo Scudetto. Le vincitrici dei quarti di finale tornano ora in campo per disputare il penultimo turno di questa fase finale del massimo campionato italiano. Le semifinali, da disputarsi sempre al meglio delle tre partite, sono in programma tra il 6 ed il 13 aprile e decreteranno le due squadre che si giocheranno la finale (tra il 17 ed il 28 aprile, al meglio delle cinque partite). Le campionesse di tutto dell’Imoco Conegliano vanno a caccia del sesto Scudetto consecutivo (quello della stagione 2019/2020 non è stato assegnato), ma non sarà affatto facile confermarsi con una concorrenza più agguerrita che mai. Chi si accederà alla finalissima che assegnerà il titolo di Campione d’Italia? Di seguito, gli accoppiamenti del penultimo atto dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024.

TABELLONE SEMIFINALI PLAYOFF SCUDETTO A1 FEMMINILE 2023/2024

Vincente Prosecco Doc Imoco Conegliano/Aeroitalia Smi Roma vs Vincente Igor Gorgonzola Novara/Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Vincente Savino Del Bene Scandicci/Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Vincente Allianz Vero Volley Milano/Wash4green Pinerolo