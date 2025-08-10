Alcaraz rischia grosso contro Dzumhur, ma riesce a vincere e dunque avanza al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Non è stato un esordio agevole per Carlos Alcaraz a Cincinnati. Il tennista spagnolo ha battuto Damir Dzumhur, ma l’ha fatto in tre set (6-1, 2-6, 6-3). Il n.2 al mondo ha iniziato nel migliore dei modi l’incontro vincendo con un netto 6-1 il primo set. Nel secondo, però, è arrivato l’inspiegabile calo e l’avversario bosniaco ne ha approfittato vincendo 6-2 il set.

Anche il set decisivo è stato pieno di montagne russe per Alcaraz. Il break al quarto game sembrava aver messo le cose in discesa, ma un calo è arrivato anche al settimo game. Dopodiché, Dzumhur non ha sfruttato l’occasione di agguantare il pareggio e lo spagnolo ha fatto l’allungo decisivo chiudendo sul 6-3 il terzo set.

Masters 1000 Cincinnati, Alcaraz al terzo turno: chi sfiderà

Dopo un esordio pieno di insidie, Carlos Alcaraz può godersi quantomeno il successo e pensare al terzo turno.

Il tennista spagnolo scenderà in campo contro il vincente dell’incontro tra Griekspoor e Medjedovic. La data e l’orario sono ancora da definire.